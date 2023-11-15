مساعي لوقف الحرب ل٣ أيام والإفراج عن 50 أسيرا..وموافقة حماس

أكدت مصادر مطلعة على ان هناك مساعي جارية للافراج عن أسرى مقابل هدنة إنسانية.

بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن وكالة رويترز: فان هناك مساعي من قطر لاتفاق بين إسرائيل و ‎حماس لإطلاق سراح 50 رهينة مدنية مقابل وقف إطلاق النار 3 أيام.

كما ذكرت رويترز عن مصادر ان حماس وافقت على اتفاق للإفراج عن 50 رهينة مقابل هدنة لـ 3 أيام.



أعلنت كتائب القسام انها استهدفت ناقلة جند صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105، وفق ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما ذكرت القسام قبلها "استهدفنا تجمعا لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى".

وتواصل المقاومة المعارك مع العدو الصهيوني في محاور عدة في قطاع غزة بينما تقوم قوات الاحتلال الصهيوني بعمليات داخل المستشفى الشفاء بحجة ملاحقة المقاومة.

يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على غزة بقتل الأبرياء وقطع كافة المرافق العامة والاتصالات.

دعا رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل الى وقف "القتل الأعمى للفلسطينيين في ‎غزة، مشيرا بذلك إلى تجاوز الاحتلال كل الخطوط الحمراء بقتله الفلسطينيين.

2023

