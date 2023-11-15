القسام تستهدف جنود الاحتلال في مواقع مختلفة بغزة

أعلنت كتائب القسام انها استهدفت ناقلة جند صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105، وفق ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما ذكرت القسام قبلها "استهدفنا تجمعا لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى".

وتواصل المقاومة المعارك مع العدو الصهيوني في محاور عدة في قطاع غزة بينما تقوم قوات الاحتلال الصهيوني بعمليات داخل المستشفى الشفاء بحجة ملاحقة المقاومة.

يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على غزة بقتل الأبرياء وقطع كافة المرافق العامة والاتصالات.

دعا رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل الى وقف "القتل الأعمى للفلسطينيين في ‎غزة، مشيرا بذلك إلى تجاوز الاحتلال كل الخطوط الحمراء بقتله الفلسطينيين.

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حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء إسرائيل على إنهاء "القتل العشوائي للفلسطينيين" في غزة، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من شهر، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

وأكد رئيس الوزراء الاشتراكي مجددا أنه "يقف إلى جانب إسرائيل" في "ردها على الهجوم" الذي نفذته حماس في أكتوبر.

لكن وعد بالمقابل بأن حكومته الجديدة "ستعمل في أوروبا وإسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية".