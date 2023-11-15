عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام تستهدف جنود الاحتلال في مواقع مختلفة بغزة

خسائر فادحة للاحتلال
خسائر فادحة للاحتلال

أعلنت كتائب القسام انها استهدفت ناقلة جند صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105، وفق ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما ذكرت القسام قبلها "استهدفنا تجمعا لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى".
وتواصل المقاومة المعارك مع العدو الصهيوني في محاور عدة في قطاع غزة بينما تقوم قوات الاحتلال الصهيوني بعمليات داخل المستشفى الشفاء بحجة ملاحقة المقاومة.
يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على غزة بقتل الأبرياء وقطع كافة المرافق العامة والاتصالات.
دعا رئيس الوزراء الإسباني إسرائيل الى وقف "القتل الأعمى للفلسطينيين في ‎غزة، مشيرا  بذلك إلى تجاوز الاحتلال كل الخطوط الحمراء بقتله الفلسطينيين.
2023
حث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء إسرائيل على إنهاء "القتل العشوائي للفلسطينيين" في غزة، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من شهر، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

وأكد رئيس الوزراء الاشتراكي مجددا أنه "يقف إلى جانب إسرائيل" في "ردها على الهجوم" الذي نفذته حماس في أكتوبر.
لكن وعد  بالمقابل بأن حكومته الجديدة "ستعمل في أوروبا وإسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

 

احتلال الاحتلال الصهيوني الخطوط الحمراء الدولة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

موضوعات متعلقة

شركتا الاتصالات في غزة تحذران من توقف الخدمة خلال ساعات

أوقفوا القتل الأعمى للفلسطينيين.. إسبانيا تنتقد ‎إسرائيل بحدة لأول مرة

تعليق عضوية اثنين في الكنيست الإسرائيلي من عرب 48.. تفاصيل

غير كافية.. بنك الاحتلال يعترض على ميزانية نتنياهو المعدلة

جانتس: سنصل إلى كل مكان نحتاجه للقضاء على حماس فوق الأرض وتحتها

لم يعد وجهة نظر.. سياسيون يطالبون برحيل نتنياهو بسبب حرب غزة

نائب إيراني يقدم اقتراحًا ضد وزير الخارجية بسبب السياسة “السلبية” تجاه الاحتلال

بسبب إسرائيل.. 500 مسؤول من الأمن القومي وFBI والعدل يتمردون على بايدن

ترشيحاتنا

سقوط صاروخ في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل

مساعي لوقف الحرب ل٣ أيام والإفراج عن 50 أسيرا..وموافقة حماس

إسرائيل تهاجم البرلمان البلجيكي بسبب حركة حماس

انهيار جزئي لمنزل من 3 طوابق ببني سويف

بيان عاجل من البرلمان العربي بشأن اقتحام قوات الإحتلال مستشفى الشفاء بغزة

وزير القوات المسلحة الفرنسي: يجب تجنب اتساع دائرة الصراع في المنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

سنبقى في أرضنا.. كلمات فلسطيني مؤثرة من شوارع مخيم الشاطىء

فيلسوف الكسل.. ألبير قصيري رفض تسلم جائزة أدبية بسبب كسله ما القصة؟

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ