بيان عاجل من البرلمان العربي بشأن اقتحام قوات الإحتلال مستشفى الشفاء بغزة

أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ مجمع الشفاء الطبي في غزة وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة.

وقال البرلمان العربي ، في بيان له عبر موقعة الرسمي، إن هذا اعتبر انتهاكا صارخا واستمراراً لاستهزاء الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب.

وأضاف البرلمان العربي، أن اقتحامات مستشفيات غزة يشكل امتداداً للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان، أن الاستهداف المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، إنما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه الآدمية المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية.

كما حمّل البرلمان العربي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى والجرحى والنازحين المتواجدين داخل المجمع، مطالباً بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم.

وطالب البرلمان العربي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال من خلال تواصله مع كل الأطراف لمنع حدوث كارثة بمجمع الشفاء الطبي في غزة، حتى يتمكن من أداء دوره في القطاع.