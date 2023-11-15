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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النرويج: اقتحام إسرائيل لـ مستشفى الشفاء تجاوز الحدود ولا يمكن قبوله

وزير خارجية النرويج
وزير خارجية النرويج

قال وزير خارجية النرويج أسبن بارث إيدي، اليوم الأربعاء، إن ما يحدث في قطاع غزة من قصف إسرائيلي مستمر يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

وأضاف وزير خارجية النرويج، أن ما يحدث في مستشفى الشفاء خاصة من اقتحام القوات الإسرائيلية لمبنى المستشفى وإطلاق نار كثيف، تجاوز الحدود ولا يمكن قبوله.

على جانب آخر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه يجب توثيق الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب في غزة وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية.

وأضافت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، أنه يجب معاقبة دولة الاحتلال الإسرائيلي وأن يتم الضغط عليها من قبل الدول الغربية لوقف هجماتها في غزة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أنها نادت بوقف بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي ما دام يخرق قوانين الحرب، لافتة إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب فظيعة.

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