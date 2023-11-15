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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني: ما يجري في غزة وصمة عار على جبين داعمي الإحتلال

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ذكرى إعلان الاستقلال، اليوم الأربعاء، إن ما يجري في قطاع غزة وصمة عار في جبين من يدعمون هذا العدوان الإسرائيلي ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري.

وأضاف عباس في تصريحات له: "رفضنا بكل قوة وسنظل نرفض دائما كل مخططات التهجير والترحيل لأبناء شعبنا من وطنهم".

وشدد عباس على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وهو ضمن مسؤولياتنا الوطنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها، لافتا إلى أن حاضر قطاع غزة هو ذاته حاضر الضفة الغربية بما فيها القدس.

وعلى جانب آخر، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى مكاتب مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، بعدما أعلن الاحتلال أن قواته تنفذ عملية في المستشفى.

وأضافت الكيلة في تصريحات لقناة "العربية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى الشفاء بالدبابات، لافتة إلى أن السلطات تحمل إسرائيل مسؤولية حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين.

وأشارت إلى أن فلسطين تتواصل مع الأمم المتحدة وعواصم غربية بشأن المستشفيات، مؤكدة أنه لا يوجد أي اتصالات مع الكيان الصهيوني بشأن مستشفى الشفاء.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، جزءًا من مجمع الشفاء الطبي، غرب مدينة غزة، بعد حصاره لليوم السـادس على التوالي، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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