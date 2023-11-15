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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء: الاحتلال فجر البوابات واختطف مجموعة من النازحين

مستشفي الشفاء في
مستشفي الشفاء في غزة

قال مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء عمر زقوت، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين.

وأضاف مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، أن الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى في المجمع الطبي.

وأوضح زقوت أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

وشدد زقوت على أن الاحتلال الإسرائيلي جلب الرعب والدمار على مجمع الشفاء الطبي في غزة، ولم يجلب حضانات جديدة كما زعم.

وعلى جانب آخر، قال رئيس قسم الحروق في مجمع الشفاء الطبي في غزة أحمد المخللاتي، إن عدد كبير من النازحين متواجد في مباني الجراحة التخصصي والعظام والكلى والحروق.

وأضاف رئيس قسم الحروق في مجمع الشفاء في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام المستشفى منذ الساعة الواحدة فجرا، لافتا إلى أن قناصة الاحتلال وطائراته المسيرة تستهدف كل من يتحرك بين مباني المجمع.

ولفت المخللاتي إلى أن الدبابات الإسرائيلية موجودة الآن في ساحة المستشفى الرئيسية، مضيفا أن الاحتلال اقتحم الطابق السفلي لمبنى الجراحة التخصصي.

وأشار إلى أنه منذ 6 أيام ونحن محاصرون في المجمع الطبي ويتم إطلاق النار على كل من يتحرك بداخلة.

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