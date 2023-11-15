عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الإسرائيلية تكشف سبب اقتحام مستشفي الشفاء في غزة

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عمليته في قطاع غزة حتى القضاء على حركة حماس وتحرير جميع الرهائن من القطاع.

 وأوضح كوهين في مقابلة مع راديو 103FM: "لا توجد ساعة سياسية، وسنواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتي إذا استغرق الأمر، أسابيع أو أشهر، حتى نحقق هدفين وهما القضاء على حماس واستعادة جميع الرهائن".

وبحسب كوهين، فإن الهدف من وراء العمليات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مبنى مستشفى الشفاء في قطاع غزة هو تدمير أنفاق حماس والعثور على رهائن". 

وأضاف وزيرالخارجية الإسرائيلي: "دخلنا المستشفى بعد أن تلقينا بيانات الاستطلاع، وإسرائيل تتصرف وفقا للقانون الدولي"، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي موجود الآن في محيط مستشفي الشفاء وسيواصل عملياته". 

وأوضح أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إعادة المختطفين بأي طريقة ممكنة إلى قطاع غزة بأكمله.

وقال كوهين إنه عقد اجتماعات في جنيف، يوم الثلاثاء، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، موضحا: "لقد كشفت لرئيس منظمة الصحة العالمية جميع المعلومات التي ذكرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل يومين، وأظهرت أن الأموال التي كانوا يحولونها إلى غزة تنتهي في أيدي حماس ويتم إنفاقها على أغراض عسكرية، وليس على مساعدة الإنسانية".

وأشار كوهين أنه خلال اجتماع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر "تم تقديم طلب واضح بأن يقوم الصليب الأحمر بزيارة المختطفين بما يتماشى مع القانون الدولي". 

واختتم كلامه قائلاً: "لقد طلبنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تكون أكثر تصميماً وأكثر حزماً من أجل التحرك ضد رعاة حماس، وقيل لنا إنهم لن يتركوا أي حجر دون أن يقلبوه".

الأمم المتحدة تدين تصرفات جيش الاحتلال بمجمع الشفاء في غزة

تفاوضوا بأي ثمن لإطلاق الأسرى.. هكذا يريد شعب الاحتلال

غزة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الجيش الإسرائيلي قطاع غزة حماس مستشفى الشفاء إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

القاهرة الإخبارية تعرض اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء

الظهير الأيسر لبيراميدز يرغب في الانضمام للأهلي

مدرب سلة الأهلي يكشف حقيقة الاعتداء على أوجستي في مباراة الزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تدين تصرفات جيش الاحتلال بمجمع الشفاء في غزة

الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة وجود رهائن داخل مستشفى الشفاء

الإذاعة الإسـرائيلية : لا مؤشرات عن وجود رهائن داخل مستشفى الشفاء بغزة

الخارجية الأردنية: اقتحام مستشفى الشفاء إمعان في انتهاك القانون الدولي

عقب اقتحام مستشفى الشفاء .. مؤتمر صحفي لوزيري الصحة المصري والتركي بعد قليل

قناصة الاحتلال وطائراته المسيرة تستهدف كل هدف متحرك بين مباني مجمع الشفاء بغزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: لا يمكن لأحد أن يصل إلى داخل مستشفى الشفاء

ترشيحاتنا

ظاهرتان جويتان| الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء

الخارجية الإسرائيلية تكشف سبب اقتحام مستشفي الشفاء في غزة

تشغيل قطارات جديدة بين كفر الشيخ والقاهرة- الإسكندرية

حالتان لا يجوز للرجل فيهما الزواج.. العلماء يحددون الضوابط الشرعية

الأمم المتحدة تدين تصرفات جيش الاحتلال بمجمع الشفاء في غزة

بسبب إسرائيل.. 500 مسؤول من الأمن القومي وFBI والعدل يتمردون على بايدن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراضه تظهر في مراحل مبكرة.. علامات الإصابة بسرطان الرحم| تعرف عليها

معماري إندونيسي يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم.. شاهد

بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها  

طرق فعالة تحميك من الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.. اتبعها

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ