الخارجية الإسرائيلية تكشف سبب اقتحام مستشفي الشفاء في غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عمليته في قطاع غزة حتى القضاء على حركة حماس وتحرير جميع الرهائن من القطاع.

وأوضح كوهين في مقابلة مع راديو 103FM: "لا توجد ساعة سياسية، وسنواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتي إذا استغرق الأمر، أسابيع أو أشهر، حتى نحقق هدفين وهما القضاء على حماس واستعادة جميع الرهائن".

وبحسب كوهين، فإن الهدف من وراء العمليات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مبنى مستشفى الشفاء في قطاع غزة هو تدمير أنفاق حماس والعثور على رهائن".

وأضاف وزيرالخارجية الإسرائيلي: "دخلنا المستشفى بعد أن تلقينا بيانات الاستطلاع، وإسرائيل تتصرف وفقا للقانون الدولي"، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي موجود الآن في محيط مستشفي الشفاء وسيواصل عملياته".

وأوضح أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إعادة المختطفين بأي طريقة ممكنة إلى قطاع غزة بأكمله.

وقال كوهين إنه عقد اجتماعات في جنيف، يوم الثلاثاء، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، موضحا: "لقد كشفت لرئيس منظمة الصحة العالمية جميع المعلومات التي ذكرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل يومين، وأظهرت أن الأموال التي كانوا يحولونها إلى غزة تنتهي في أيدي حماس ويتم إنفاقها على أغراض عسكرية، وليس على مساعدة الإنسانية".

وأشار كوهين أنه خلال اجتماع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر "تم تقديم طلب واضح بأن يقوم الصليب الأحمر بزيارة المختطفين بما يتماشى مع القانون الدولي".

واختتم كلامه قائلاً: "لقد طلبنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تكون أكثر تصميماً وأكثر حزماً من أجل التحرك ضد رعاة حماس، وقيل لنا إنهم لن يتركوا أي حجر دون أن يقلبوه".