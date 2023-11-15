لافروف: واشنطن تريد هدنة إنسانية مؤقتة في غزة دون أي التزامات من إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه في ظل التوتر الفلسطيني الإسرائيلي، يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة فقط لهدنة إنسانية دون التزامات إضافية لإسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية الروسي قائلا : "يبدو أن الولايات المتحدة غير مستعدة الآن لأي شيء سوى خيار الهدنة الإنسانية دون أي التزامات بفعل أي شيء آخر".

في سياق متصل، عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، خبراء: إجلاء الأطفال وغيرهم من أكبر مستشفى في غزة سيكون عملية محفوفة بالمخاطر.

ووفقا للتقرير، في الوقت الذي اقترحت فيه السلطات الفلسطينية، الثلاثاء، إخلاء أكبر مستشفى في غزة تحت الإشراف، حذر الخبراء من أن نقل الأطفال والمرضى الضعفاء، اقتراح محفوف بالمخاطر حتى في أفضل الظروف.