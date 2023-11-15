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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من هيومان رايتس ووتش بشأن اقتحام القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء

مستشفي الشفاء في
مستشفي الشفاء في غزة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إنه يجب توثيق الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب في غزة وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية.

وأضافت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، أنه يجب معاقبة دولة الاحتلال الإسرائيلي وأن يتم الضغط عليها من قبل الدول الغربية لوقف هجماتها في غزة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أنها نادت بوقف بيع الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي ما دام يخرق قوانين الحرب، لافتا إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب فظيعة.

على جانب آخر، قال مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء عمر زقوت، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين.

وأضاف مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، أن الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى في المجمع الطبي.

وأوضح زقوت أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز العديد من النازحين وهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

وشدد زقوت على أن الاحتلال الإسرائيلي جلب الرعب والدمار على مجمع الشفاء الطبي في غزة، ولم يجلب حضانات جديدة كما زعم.

مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء: الاحتلال فجر البوابات واختطف مجموعة من النازحين

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