عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

ستيفاني عطا الله
ستيفاني عطا الله

كشفت ستيفاني عطالله عن موعد زواجها من حبيبها الفنان جوزيف عبود المعروف باسم “زاف” وذلك مع بداية عام 2024.

جاء ذلك خلال حلولها ضيفة في أحد البرامج المصورة في المملكة العربية السعودية.

txt

الفستان فين؟.. انتقادات شديدة لخطيبة شقيق أحمد داش بعد ظهورها بإطلالة جريئة

txt

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

ستيفاني عطا الله


ردت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطا الله على الانتقادات التي وجهت لها وللفنان السوري محمود نصر بعد مشهد القبلة بينهما في مسلسل"كريستال" وذلك خلال لقائها ببرنامج "شو القصة" مع رابعة الزيات.

وتحدثت ستيفاني عطا الله على هذا المشهد ورد فعل الجمهور موضحة أنه كان مهما بالنسبة لقصة العمل وقالت: "موضوع القبلة أكيد مهم بالقصة، لأنه تم توظيفها بشكل صحيح، البطلة والبطل تقربا لبعضهما والجمهور أحب قصتهما وأصبح يريد معرفة ماذا سيحدث معهما، هي لحبكة الشخصيات والقصة ضرورية وإلا لم تكن موجودة نحن لا نقدم استعراض".

وتابعت ستيفاني عطا الله: "أنا من مدرسة تفكير إذا كنت أشاهد فيلما أمريكيا به قتل وضرب وقبلات وأكون سعيدة به، لماذا إذا كان العمل لبناني فجأة لا أتابعه أو أشاهده، إذا كان بسبب العادات والتقاليد لا أشاهد الأجنبي أيضا، أنا لا أريد أن أقنع أحد بشيء ومن ينزعج من هذه المشاهد بينه وبين نفسه أكيد لديه أسلوب في التعامل مع هذه الموضوعات".

ومسلسل "كريستال" يعرض عبر قناة mbc 4 ومنصة "شاهد vip" وهو مأخوذ عن المسلسل التركي "حرب الورود" Güllerin Savaşı، الذي عرض عام 2014 على جزئين على مدار 68 حلقة، وانتهى في عام 2016.

مسلسل "كريستال" يشارك في بطولته محمود نصر، لين غرة وستيفاني عطا الله وباميلا الكيك.

ستيفاني عطا الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

موضوعات متعلقة

بطولة شريف سلامة.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل العودة والعرض قريبا

رسميا.. طلاق ابنة هيفاء وهبى

أخبار الفن: قبل عرضها غدا.. التفاصيل الكاملة لـ مسرحية "صوابع زينب".. محمد رمضان يحيى حفل ختام IATF

المركز القومي للمسرح يكرم أشرف عبد الغفور

مرصع بـ الألماس.. محمد رمضان بإطلالة صادمة فى أحدث حفلاته| صور

تامر عاشور يصل السعودية استعدادا لحفل "ليلة الدموع"

غدًا.. أحمد حلمى يفتح خزائن أسراره في Sold out

عمرو الفقي: مصر تقوم بدور كبير وفاعل وحيوي في دعم الشعب الفلسطيني

ترشيحاتنا

فيتوريا يكشف أسباب استبعاد مروان حمدي من المنتخب

البنك المركزي يقرر رفع حدود التعامل الشهري بالموبايل .. تفاصيل

قوات الاحتلال تفجر مبنى المجلس التشريعي غرب غزة

بقذيفة الياسين 105.. المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف دبابة إسرائيلية في غزة

بحضور وزيرة التخطيط.. انعقاد قمة «قلب واحد من أجل فلسطين» بإسطنبول

حكم عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في الانضمام لتنظيم داعش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

في ذكرى محمد فريد.. أقام مدارس ليلية ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ