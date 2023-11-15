بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

كشفت ستيفاني عطالله عن موعد زواجها من حبيبها الفنان جوزيف عبود المعروف باسم “زاف” وذلك مع بداية عام 2024.

جاء ذلك خلال حلولها ضيفة في أحد البرامج المصورة في المملكة العربية السعودية.

ستيفاني عطا الله



ردت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطا الله على الانتقادات التي وجهت لها وللفنان السوري محمود نصر بعد مشهد القبلة بينهما في مسلسل"كريستال" وذلك خلال لقائها ببرنامج "شو القصة" مع رابعة الزيات.

وتحدثت ستيفاني عطا الله على هذا المشهد ورد فعل الجمهور موضحة أنه كان مهما بالنسبة لقصة العمل وقالت: "موضوع القبلة أكيد مهم بالقصة، لأنه تم توظيفها بشكل صحيح، البطلة والبطل تقربا لبعضهما والجمهور أحب قصتهما وأصبح يريد معرفة ماذا سيحدث معهما، هي لحبكة الشخصيات والقصة ضرورية وإلا لم تكن موجودة نحن لا نقدم استعراض".

وتابعت ستيفاني عطا الله: "أنا من مدرسة تفكير إذا كنت أشاهد فيلما أمريكيا به قتل وضرب وقبلات وأكون سعيدة به، لماذا إذا كان العمل لبناني فجأة لا أتابعه أو أشاهده، إذا كان بسبب العادات والتقاليد لا أشاهد الأجنبي أيضا، أنا لا أريد أن أقنع أحد بشيء ومن ينزعج من هذه المشاهد بينه وبين نفسه أكيد لديه أسلوب في التعامل مع هذه الموضوعات".

ومسلسل "كريستال" يعرض عبر قناة mbc 4 ومنصة "شاهد vip" وهو مأخوذ عن المسلسل التركي "حرب الورود" Güllerin Savaşı، الذي عرض عام 2014 على جزئين على مدار 68 حلقة، وانتهى في عام 2016.

مسلسل "كريستال" يشارك في بطولته محمود نصر، لين غرة وستيفاني عطا الله وباميلا الكيك.