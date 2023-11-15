برلماني بسيناء: ندعم الرئيس السيسي لأنه لم يفرط في الأرض|شاهد

قال النائب سامي كامل عضو مجلس النواب عن بئر العبد في شمال سيناء ، إننا نؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ونؤكد أننا نسير مؤيدين له لأنه لم يفرط في الأرض وأهالي شمال سيناء يدرسون حجم الإنجازات التي قام لها خلال فترة ولايته السابقة لذا فهم يدعمون الرئيس.

ودعى سامي كامل، عضو مجلس النواب، المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وتآييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها بحربة علي الإرهاب حفاظ علي أمن مصر القومي، وحماية حدود الدولة وإستعادة هيبة الدولة المصرية.



استحقاق انتخابي:

وقال أننا بصدد استحقاق انتخابي من أهم الاستحقاقات الذي يأتي في ظل ظروف إقتصادية وجغرافية صعبه، تمر بها مصر، وعبر عن دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.