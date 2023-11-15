تعزيز جهود التحول الرقمي وتوفير تطبيقات في مجال الغاز الطبيعى للسيارات

قامت شركة غازتك ، في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ سياسات التحول الرقمي في قطاعات الطاقة واستراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول، بالتوسع في تنفيذ تطبيقات التحول الرقمي في إدارة الأنشطة للإسهام فى تطوير خدمات تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى والتي أصبحت تخدم قطاعاً كبيراً من مستخدمي السيارات في مصر بهدف توحيد مصادر البيانات والمعلومات ودعم اتخاذ القرار وسرعة وكفاءة تنفيذ العمليات.

تطبيق منظومة سكادا للمراقبة والتحكم لمحطات التموين:

قامت شركة غازتك بتطبيق منظومة المراقبة والتحكم عن بعد (سكادا) لمحطات التموين بالغاز الطبيعي التابعة للشركة وهو مشروع ذكي ومستدام وصديق للبيئة لمواكبة أحدث النظم العالمية في ميكنة عمليات التشغيل والحوكمة للوصول لأفضل معدلات من الأداء والإنتاجية وكفاءة تنفيذ المهام وخفض تكاليف التشغيل حيث يقوم البرنامج بربط مواقع محطات التموين والمركز الرئيسي عن طريق الاتصال بشبكة الانترنت من خلال توصيل الخادم الموجود بالمقر الرئيسي بوحدات التحكم داخل المعدات المتواجدة بكل موقع والمرتبطة بوحدات التحكم الآلي .(RTU)

ومن خلال منظومة سكادا، يمكن لإدارة الشركة التحكم والمراقبة اللحظية وتجميع البيانات من أجهزة التحكم وموزعات الشحن الخاصة بمحطات الغاز وتقديم التقارير الفنية والإحصائية التي تساعد في سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالصيانات التنبؤية والدورية.

كما تقدم المنظومة حلاً نموذجياً لمتابعة الأعطال التي تظهر على أجهزة التحكم بضواغط الغاز وموزعات الشحن بشكل لحظي مما يسمح بالتدخل السريع من إدارة العمليات والصيانة لحل المشكلة وقت ظهورها فضلا عن معرفة أداء تشغيل المحطات من حيث ساعات الذروة والطاقة الفائضة ومعدل المبيعات والتحويل اليومي والتراكمي لجميع المحطات.

, تعمل منظومة سكادا من خلال ربط المحطات بغرفة المتابعة والتحكم بمنظومة سكادا بالمركز الرئيسي للشركة ، الأمر الذي من شأنه تمكين الإدارات المعنية من المتابعة اللحظية للمحطات عن طريق تشغيل منظومة سكادا من أي متصفح أو هاتف ذكي.

مرحلة الصيانة التنبؤية:

كما قامت الشركة مؤخراً بافتتاح المرحلة الثانية من البرنامج من خلال تفعيل برنامج الصيانة التنبؤية لمتابعة حالة المعدات بشكل لحظي والقيام بالصيانات اللازمة، حيث يقوم البرنامج أوتوماتيكيا بمتابعة الأداء الطبيعي للمعدة ووضع إطار لظروف التشغيل المعتادة وعند حيود المعدة عن محددات التشغيل الطبيعية تقوم المنظومة بشكل أوتوماتيكي بإظهار هذا الحيود قبل أن يتسبب في مشكلة أو توقف للمعدة فيتم إرسال تنبيه للمهندس المختص يوضح ما رصدته المنظومة لتوجيه فريق الصيانة لفحص وإصلاح الخلل حفاظا على المعدة وتقليل زمن التوقف والأعطال.

ويساعد هذا التحديث لمنظومة (SCADA) في رفع معدلات مبيعات المحطات وتقليل زمن التوقف دعما لخطة الوزارة في الانتشار وتوفير الغاز الطبيعي المضغوط في كافة مواقع الجمهورية.

واستكمالا لجهود التحول الرقمي في ميكنة عمليات التشغيل بالشركة، تعاقدت الشركة على شراء نظام ساب لتطوير أنظمة العمل بكافة أنشطة الشركة وربطه مع منظومة سكادا لتصبح الشركة كيانا واحدا مترابط ومتكامل الأمر الذي من شأنه دعم اتخاذ القرارات وسرعة وكفاءة تنفيذ العمليات.

مركز التحويل والصيانة المتنقل بالغاز الطبيعى:

في إطار سعي الشركة لتوفير تطبيقات وحلول غير تقليدية من شأنها خدمة نشاط الغاز الطبيعي في السيارات وتسهيل إجراءاته، قامت الشركة بتصميم وتنفيذ أول مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مصر والشرق الأوسط.

ويتميز المركز المتنقل بما يلي:

توافر جميع مكونات أطقم التحويل والمعدات والعدد اليدوية المستخدمة في عملية التحويل في سيارة واحدة متنقلة يمكنها نقل المعدات وأفراد التحويل للمواقع المختلفة تيسيرا على العملاء.



تحويل سيارات العملاء في مختلف محافظات الجمهورية وخصوصا محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.



زيادة مرونة التعامل مع عملاء التحويل من الهيئات والمؤسسات من خلال الذهاب لمكان تواجدهم بدلاً من التكدس أمام مراكز التحويل.



سهولة الوصول للعملاء من خلال التواجد في الشارع المصري مما يشجع العملاء لتحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.



توفير تكاليف إنشاء مركز تحويل ثابت من تكاليف إنشاءات وتراخيص لازمة.



وقامت الشركة باستخدام مركز التحويل والصيانة المتنقل في القيام بالعديد من المهام منها:

المشاركة في تحويل سيارات مدينة شرم الشيخ خلال استعدادات المدينة لمؤتمر المناخ (COP27) الأمر الذي ساهم في تيسير عمليات التحويل على العملاء وتقليل التكدس من قبل العملاء أمام مراكز التحويل.



تحويل أسطول السيارات التابع للشركات والهيئات داخل مقراتهم بدلا من التكدس أمام مراكز التحويل.



وتسعى شركة غازتك خلال الفترة القادمة إلى زيادة مثل هذه الخدمات المتنقلة لتغطي عدد أكبر من محافظات الجمهورية الأمر الذي من شأنه تشجيع العملاء والتيسير عليهم لزيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.

توزيع منتجات زيوت إيني في السوق المصرى:

قامت شركة غازتك بتوقيع "اتفاقية توزيع حصري" مع شركة إينى العالمية تقضى بحصول شركة غازتك على حق التوزيع الحصري لمنتجات الزيوت الخاصة بشركة إينى في مصر، وهو ما سوف يسهم في توفير منتجات بترولية متخصصة لمتطلبات السوق المحلى وبأعلى مواصفات الجودة.

وتعد شركة إينى الإيطالية من الرواد الأوائل على مستوى العالم في إنتاج وتصنيع الزيوت عالية الجودة التي تتوافق مع متطلبات كبار مصنعي السيارات والشاحنات والمعدات حول العالم وهو ما أهل منتجاتها للحصول على اعتماد عدد كبير من كبار المصنعين في أمريكا وأوروبا واليابان. لذا سعت الشركة للتعاون والتنسيق مع شركة إينى لطرح مثل هذه المنتجات المتميزة من أنواع الزيوت المختلفة للعملاء في السوق المصري لتلبية الطلب المتزايد على زيوت المحركات والزيوت الصناعية عالية الجودة وفائقة الأداء.

وقد وضعت الشركة خطة استراتيجية لخلط هذه الزيوت محليا، وتم عمل الدراسات الفنية لكافة عناصر ومقومات تلك الخطة بالاشتراك مع شركة ايني العالمية وقد انتهت هذه المرحلة نحو التوصيات بحصول شركة غازتك على رخصه من شركة ايني العالمية لنشاط الخلط، بمجمع خلط شركة مصر للبترول وجاري حاليا الانتهاء من إجراءات الدراسات المالية والتعاقدية المتعلقة بهذا الأمر.