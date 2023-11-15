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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بطعم المحلات.. طريقة عمل الكبدة المقلية بالردة

كبدة بالردة
كبدة بالردة

الكبدة بالردة من الأكلات الشعبية والتي لها مذاق شهي ولذيذ وتتميز بعناصر غذائية عالية وصحية ومفيدة لأفراد الأسرة ومحببة لدى الكبار والصغار، وفيما يلي خطوات عمل طريقة عمل كبدة بالردة زى المحلات.

 

طريقة عمل الكبدة المقلية بالردة:


المقادير:

‏-  1 كيلو كبدة مقطعة شرائح
‏-  6 فص ثوم مهروس
‏-  1 ليمونة عصير
‏-  2 ملعقة صغيرة ملح
‏-  1 ملعقة صغيرة كمون
‏-  ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
‏-  ردة - حسب الحاجة


طريقة التحضير:

في إناء كبيرالحجم ضعي الليمون و الملح و الفلفل و الكمون و الثوم و قلبي حتى تمام الاختلاط.
ضعي الكبدة على مزيج التوابل وقلبيها برفق حتى تمتزج .

ضعي الكبدة في الثلاجة مغطاة لمدة ساعة.
ضعي الكبدة في الردة وقلبيها على كلا الاتجاهين.
ضعي مقلاة على حرارة متوسطة ثم سخني بها كمية مناسبة من الزيت.

ضعي الكبدة في الزيت على الجانبين حتى تنضج .
ضعي الكبدة في طبق التقديم ثم زينيها بالبقدونس.

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