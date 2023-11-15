فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

خطفت النجمة أنغام ، الأنظار وتصدرت تريند السوشيال ميديا بسبب فستانها الذي ظهرت به مؤخرا بدبي .

وكان فستان أنغام بتصميم أنيق باللون الأخضر المطرز بالفضي مما جعله مميز بخلاف التصميم نفسه حيث انه بدون أكمام وله اكستنشن طويل.

وأثار فستان أنغام ، جدلا كبيرا بعد انتشار عارضة أزياء من مجموعة توني ورد للأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2023 بنفس الفستان وقد وصل سعره إلى 9600 دولار، أي يصل إلى 300 ألف جنيه مصري.

ولكن عدلت أنغام في تصميم الفستان من خلال اغلاق الفاتحة الامامية علي الرجل للفستان الاصلي والذي ظهرت به عارضة الازياء واليكم الصور.