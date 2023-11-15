تعليق عاجل لمنظمة الصحة العالمية بشأن اقتحام الاحتلال مستشفي الشفاء

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المنظمة فقدت الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية مداهمة المنشأة.

وذكر ادهانوم عبر منصة "إكس": "تقارير التوغل العسكري في مستشفى الشفاء مقلقة للغاية".

وتابع قائلا: "فقدنا الاتصال مجددا بالطواقم الطبية في المستشفى. نحن قلقون للغاية على سلامتهم وسلامة مرضاهم".



وكان مدير مجمع الشفاء بغزة الدكتور محمد ابوسليمة، قد أكد في وقت سابق ان جيش الاحتلال لا يزال ينتشر في عدد من مباني المستشفى مثل مبنى غسيل الكلى دون أن يكلف نفسه بإحضار وقود لإعانة المرضى.



وذكر يحسب زكابة الصحافة الفلسطينية صفا قائلا : لا نستطيع الوصول للصيدلية لإسعاف المرضى فالاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك

اضاف مدير مجمع الشفاء بغزة : المياه والكهرباء والأكسجين مقطوعة عن كل أقسام المستشفى، كما استجوب جيش الاحتلال عددا من العاملين في عدد من أقسام المستشفى

وتابع : أقسام المستشفى مغلقة على المحتجزين فيها ولا يمكن الخروج منها أو الدخول إليها ولم نستطع التواصل مع الأطباء للاستفسار عن وضع النزلاء خصوصا الأطفال الخدج

وأردف : جروح النزلاء بدأت تتعفن بشكل كبير بعد توقف كل الخدمات بالمستشفى ورائحة الموت تفوح في كل مكان بدءا بقسم الطوارئ وصولا إلى آخر مبنى بالمستشفى

وختم قائلا : لم يتصل بنا أحد من جيش الاحتلال منذ اقتحامه المستشفى حتى الآن

