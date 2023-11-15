استمرار فعاليات مبادرة «100 مليون صحة» في مدارس الوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للكشف عن أمراض سوء التغذية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية في الوادى الجديد، وذلك بالتعاون مع قطاع الصحة بالمحافظة والإدارات التعليمية الخمس وإدارة التعليم الإبتدائى بالمديرية.

وقال إن الحملة تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض سوء التغذية «الأنيميا، السمنة المفرطة، التقزم»، ومراجعة الحالة الصحية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بجميع مدارس المحافظة، لافتا إلى توفير كافة المستلزمات لتنفيذ البرنامج داخل المدارس