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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الصحة: خطة التعامل مع المصابين الفلسطينيين أشادت بها كافة الدول

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد العفار، وزير الصحة والسكان

أكد الدكتور خالد عبد العفار، وزير الصحة والسكان، أن خطة وزارة الصحة للتعامل مع المصابين الفلسطينيين، أشادت بها كافة الدول،  خاصة أنه نواجه حالات حرجة، والحالة الواحدة تحتاج إلى أكثر من تخصص طبي.

 

وقال خالد عبد الغفار، خلال لقاء خاص له من مطار العريش، ونقلته فضائية “اكسترا نيوز”، أنه 
قمنا بالاطمئنان على بعض المرضى خاصة أنهم اقتربا من الشفاء، ولكن نعمل على الجانب النفسي خاصة ان المصابين واجهوا ظروف نفسية صعبة.
 

علاج الاشقاء الفلسطينيين. 

وتابع وزير الصحة والسكان، أنه نعمل على تقديم الدعم اللازم للجرحى الفلسطينيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدا أن هناك 37 مستشفى تم تخصيصه لعلاج الاشقاء الفلسطينيين. 

وزارة الصحة المصابين الفلسطينيين تخصص طبي مطار العريش المصابين

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