سفارة فنزويلا بالقاهرة تحتفل بمرور 73 عاما على العلاقات مع مصر

احتفلت سفارة فنزويلا في مصر بمرور 73 عاما على العلاقات الثنائية بين مصر وفنزويلا خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفنزويلي الى مصر لبحث التعاون بين البلدين.

وفي بيان لسفارة فنزويلا ممثلة في السفير ويلمر بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة قالت ان العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفنزويلا بدأت في 15 نوفمبر 1950، ومنذ ذلك الحين، سرنا سويًا على درب التعاون والحوار والاحترام المتبادل بين دولتين توحدهما المبادئ التي سمحت لهما بترسيخ طريق مشترك يقوم على السعي لبناء عالم يعمه العدل والتضامن والمساواة، مستندًا إلى التبادل والتفاهم والحوار بغرض أسمى، وهو تحقيق السلام .

وتابعت السفارة: في ظل هذه الروح المشتركة التي قادتنا إلى توحيد الجهود لتعزيز حركة عدم الانحياز والدعوة إلى ضرورة توطيد التعاون.

وأضافت السفارة: إن التعاون بين شعبينا يعد ضروريًا لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، واحترام التنوع ، وحق التسامح كضمان للسلام والتصدي لجميع أشكال التطرف، ما يمثل مفاهيم لا بديل عنها لضمان التعايش السلمي بين الدول في سبيل تحقيق السلام والأمن والاستقرار الدولي في نهاية المطاف.

وتابعت السفارة: وقد توج هذا التاريخ المهم لشعبينا هذا العام بالزيارة الناجحة لوزير الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية، إيبان خيل بينتو ،الذي أتم جدول أعمال حافلا تضمن اجتماعات أخوية ولقاءات عمل مثمرة مع وزير الخارجية، سامح شكري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، ووزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا؛ ومع رجال الأعمال من قطاعات البترول والغاز وقطاع صناعة الأدوية المهتمين بالقيام بالأعمال التجارية والاستثمار في بلدنا .

واختتمت السفارة: أود أن أتوجه بالشكر إلى الدولة المصرية على كرم الضيافة المتميز لوزير خارجيتنا، إيبان خيل بينتو ، ولكل أعضاء الوفد الفنزويلي ، ما يعكس متانة العلاقات الأخوية المتطورة على مدار 73 عامًا بين مصر وفنزويلا .