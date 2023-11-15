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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معاناة الأبرياء مستمرة.. سيناتور أمريكي ينتقد نتنياهو بسبب القيود اللاإنسانية في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

انتقد السيناتور الأمريكي، كريس فان هولن، بشدة القيود التي تفرضها إسرائيل على الكمية المحدودة من الوقود المسموح بدخولها إلى قطاع غزة لإعادة تزويد شاحنات “الأونروا”.

وقال فان هولن: “قبل أيام، وافق الجيش الإسرائيلي على خطة أمنية للسماح بالوقود لمحطات تحلية المياه ومولدات الكهرباء للمستشفيات.. ولم توافق عليها حكومة نتنياهو… هذه القيود اللاإنسانية ستؤدي ببساطة إلى إدامة معاناة الأبرياء في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تبقي المدنيين بعيدا عن الأذى، بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس، إن على إسرائيل أن توقف قتل النساء والأطفال والرضع.

وكتب نتنياهو على منصة “إكس”، في منشور موجه إلى ترودو: “توفر إسرائيل للمدنيين في غزة ممرات إنسانية ومناطق آمنة، وتمنعهم حماس من المغادرة تحت تهديد السلاح”.

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وبدأ الدعم الدولي للهجوم الإسرائيلي على غزة يتآكل في الأسابيع الأخيرة، حيث دعت الولايات المتحدة وزعماء أوروبيون آخرون إلى ضبط النفس أو وقف إطلاق النار لإنقاذ أرواح المدنيين.

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