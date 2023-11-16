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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف سعر Galaxy Z Fold 5 فى قطر

Samsung Galax Z Fold5
Samsung Galax Z Fold5

تفوقت علامة سامسونج الكورية الجنوبية باقتدار فى فئة “الفلاجشيب” بشاشات قابلة للطى من خلال فئة “Fold”، والتى دشنت لاحقاً أحدث وأقوى إصدار وهو جوال Samsung Galaxy Z Fold5.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold5 فى قطر لسعة 256 جيجابايت 4892 ريالاً قطرياً، وسعة 512 جيجابايت مقابل 5301 ريالاً، وسعة 1 تيرابايت بسعر 6120 ريالاً.

جاء جوال Samsung Galaxy Z Fold4 بشاشة رئيسية قياس 7.6 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+.

Samsung Galax Z Fold5

بينما الشاشة الخارجية لجوال Samsun Galaxy Z Fold5 قياس 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وأيضاً طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، مع نوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يعمل جوال Samsung Galaxy Z Fold5 بنظام التشغيل أندرويد 13  مع واجهة المستخدم One UI 5.1.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يحتوى جوال Samsung Galaxy Z Fold5 على ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، وهي  من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galax Z Fold5

أما تجهيز الكاميرا لجوال Samsung Galaxy Z Fold5 تمثل فى كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأخيرة ultrawide دقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

بينما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy Z Fold5 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي ثنائية بدقة 4 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والأخرى 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galax Z Fold5

يقدم جوال Samsung Galax Z Fold5 بطارية قوية سعة 4400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، من خلال كابل شحن من نوع Type-C 3.2، تشحن من 0 إلى 50٪ فى 30 دقيقة فقط، مع قارىء لبصمات الأصابع على جانب الجهاز، والمصنع إطار من الألومنيوم المقوي بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، ويدعم القلم الالكتروني الشهير S Pen، وتتحمل الشاشة طيها أكثر من 200 ألف مرة بدون أى مشكلات.

يمكنك الحصول على جوال Samsung Galax Z Fold5 في 5 ألوان هي الأزرق الثلجى، الأسود الفانتوم، الكريمى، الرمادى، والأزرق.

سامسونج Samsung Galaxy قطر Samsung Galaxy Z Fold5

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