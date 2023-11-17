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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعره لقطة..أحسن موبايل سامسونج للشباب في 2023

Galaxy A34
Galaxy A34

تريد أن تحصل على هاتف أندرويد قوى ومميز بسعر معقول من علامة سامسونج الكورية الجنوبية، سيكون أفضل ترشيح لك هو هاتف Galaxy A34.

وفقاً لموقع “جى إسم إم آرينا” التقنى، يأتى هاتف Galaxy A34 بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع Super AMOLED، بدقة عرض HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

يحمل هاتف Galaxy A34 معالجاً من نوع  Mediatek MT6877V Dimensity 1080 ثمانى النواة بمعمارية بناء 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 64 و 128 جيجابايت من نوع UFS.

Galaxy A34

يعمل هاتف Galaxy A34 بواجهة المستخدم One UI 5.1 الخاصة بسامسونج على نظام نشغيل Android 13، مع قارىء لبصمة الإصبع فى الجانب بزر التشغيل.

لمحبى التصوير يقدم Galaxy A34 كاميرا خلفية رباعية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، بينما والثالثة macro بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأمامية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

جاء هاتف Galaxy A34 ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، بكابل من نوع  USB Type-C. 

Galaxy A34

سعر Galaxy A34

يمكنك الحصول على هاتف Galaxy A34 فى 4 ألوان هى جرافيت، سيلفر، لايم، وفيوليت، مقابل سعر 7000 جنيه مصري.

سامسونج Galaxy أندرويد Galaxy A34 Android

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