عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحسن موبايل شاومي تحت 4000 جنيه.. شاشة كبيرة

Redmi 12C
Redmi 12C

نجحت علامة شاومي الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم بالإنتشار بقوة فى الفئة الإقتصادية، وتوفير أكثر من إصدار بمواصفات معقولة تلبي احتياجات الإستخدام اليومي، لذلك يعد هاتف Redmi 12C خياراً موفقاً.

وفقا لموقع “جي إس إم آرينا” التقنى، يأتي هاتف Redmi 12C، بشاشة قياس 6.71 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش فى أعلى منتصف لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Redmi 12C

يقدم هاتف Redmi 12C معالجاً من نوع  Mediatek MT6769Z Helio G85 بمعمارية تصنيع 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 و 3 و 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

يأتي هاتف Redmi 12C بنظام أندرويد 12 مع واجهة تشغيل MIUI 13 الخاصة بشاومي.

Redmi 12C

يوفر هاتف Redmi 12C كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية depth بدقة 0.08 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

يمتلك هاتف Redmi 12C بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 10 وات، من خلال كابل من نوع microUSB 2.0، مع قارىء لبصمة الإصبع أسفل الكاميرا الأساسية.

سعر  Redmi 12C

يمكنك شراء Redmi 12C باللون الأزرق بسعر 3800 جنيهاً مصرياً.

سعر  Redmi 12C
Redmi 12C شاومي Redmi أندرويد أندرويد 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

موضوعات متعلقة

عروض بلاك فرايداي..أقوى موبايل شاومي في مصر بسعر مميز

أقوى موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة

ازاى تشغل الإنترنت فى بيتك عند انقطاع الكهرباء

أقوى موبايل سامسونج بسعر 7499 جنيهاً فقط

أفضل موبايل من سامسونج للشباب بسعر مناسب

كاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل من شاومي للشباب

أرخص موبايل سامسونج فى مصر.. السعر مفاجأة

أرخص موبايل نوكيا تاتش فى مصر بـ 1500 جنيه بس

ترشيحاتنا

طيران الاحتلال يستهدف منزلا وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة

المرحلة النهائية.. قطر تعلن أخبارا مبشرة بشأن صفقة بين إسرائيل وحماس

المستشار حنفي جبالي: الانتخابات الرئاسية تاريخية.. وأنصح المواطنين بالذهاب لصناديق الاقتراع

القصبي: نواب الشعب المصري بالكامل ترفض التهجير ونزوح شعب فلسطين إلى سيناء

تأجيل محاكمة ربة منزل وآخر في اتهامهما بإنهاء حياة رضيعتها

تصعيد خطير ضد إسرائيل.. إجراء عاجل من قادة "بريكس" بمشاركة مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فيديو

آخر تطورات استبعاد ثلاثي المنتخب وموقف فيتوريا / فيديو جراف

هذل زوجي لهذا السبب.. وهذا موقفي من تبني الأطفال| فيديو جراف

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ