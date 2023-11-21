أحسن موبايل شاومي تحت 4000 جنيه.. شاشة كبيرة

نجحت علامة شاومي الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم بالإنتشار بقوة فى الفئة الإقتصادية، وتوفير أكثر من إصدار بمواصفات معقولة تلبي احتياجات الإستخدام اليومي، لذلك يعد هاتف Redmi 12C خياراً موفقاً.

وفقا لموقع “جي إس إم آرينا” التقنى، يأتي هاتف Redmi 12C، بشاشة قياس 6.71 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش فى أعلى منتصف لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Redmi 12C

يقدم هاتف Redmi 12C معالجاً من نوع Mediatek MT6769Z Helio G85 بمعمارية تصنيع 12 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 و 3 و 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

يأتي هاتف Redmi 12C بنظام أندرويد 12 مع واجهة تشغيل MIUI 13 الخاصة بشاومي.

Redmi 12C

يوفر هاتف Redmi 12C كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية depth بدقة 0.08 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

يمتلك هاتف Redmi 12C بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن بقوة 10 وات، من خلال كابل من نوع microUSB 2.0، مع قارىء لبصمة الإصبع أسفل الكاميرا الأساسية.

سعر Redmi 12C

يمكنك شراء Redmi 12C باللون الأزرق بسعر 3800 جنيهاً مصرياً.