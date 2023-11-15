بدء المرحلة الأولى لتدريب المتطوعين بمبادرة "1000 قائد سكاني" ببنى سويف

نظمت محافظة بني سويف أولى فعاليات المرحلة الأولى من برنامج تدريب العناصر التي تم اختيارها "للعمل متطوعين" ضمن مبادرة (1000 قائد سكاني)، التي أطلقتها المحافظة لدعم وتحفيز الشباب وتأهيلهم في شتى مناحي القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة في رسم خارطة الطريق ورفع الوعي بالقضية السكانية والنمو الاقتصادي، لتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.



وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء أنه تم البدء في تنفيذ البرنامج لتأهيل وتدريب المتطوعين، الذي تقوم على تنفيذه وحدة السكان بديوان عام المحافظة برئاسة مدير الوحدة محمد البحيري، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومنسقى الوحدات السكانية الفرعية بالمراكز، حيث شملت المرحلة الأولى تدريب 570 متطوعاُ من 4 مراكز إدارية شملت: بني سويف والواسطى وأهناسيا وناصر، ويقوم بالتدريب، الذي يعقد بمراكز الشباب بالمدن، أعضاء مبادرة بني سويف بشبابها وفقا للجدول الزمني والمحاور التدريبية والاختبارات الأولية والنهائية.

وأشار نائب المحافظ بلال حبش إلى تكليفات المحافظ للجهات ذات الصلة، بتوفير أوجه الدعم اللازمة لعقد البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الحالي، ويستهدف 1000 متطوع بمراكز ومدن المحافظة، مع التأكيد على أهمية تضمين البرنامج، التدريب على تنوع الرسائل التوعوية بالقضية السكانية وأبعادها ووصولها لكافة نجوع وقرى المحافظة، من خلال المتطوعين ممن تم اختيارهم بواقع 25 قائد سكاني بكل وحدة قروية والبالغ عددها 40 مجلس قروي على مستوى المحافظة .

في سياق آخر، وفيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية الدكتور جان هنري حنا أن ريادة الأعمال، أحد توجهات الدولة للمساهمة في تحقيق التنمية، حيث تسعى الجامعة - دائمًا - إلى تقديم التدريب والتأهيل اللازم لطلابها وتحرص على تحقيق التكامل من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات والعمل على تضييق الفجوة بين المقررات الدراسية وسوق العمل وتمكين الشباب لإقامة مشروعات بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة مع رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال حسام عبد القادر ومدير عام ريادة الأعمال "مركز فكرتك شركتك" الدكتور أحمد الحلفاوي لبحث التعاون المشترك في مجال ريادة الأعمال.

وتناول اللقاء مناقشة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال في مصر والذي يتم تنفيذه عبر توفير المعلومات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة والمصممة خصيصًا لرواد الأعمال، وتقوم بتنفيذه الإدارة المركزية لريادة الأعمال " مركز فكرتك شركتك " برعاية بنك التنمية الإفريقي.

و"فكرتك شركتك" مركز حكومي متخصص في دعم رواد الأعمال في مصر، ويستهدف أصحاب الأفكار الابتكارية ورواد الأعمال، وشباب الجامعات وحديثي التخرج، والمستثمرين الصغار من خلال الشركات الناشئة في المراحل الأولية والشركات في مراحل النمو والتوسع.