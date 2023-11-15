عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء المرحلة الأولى لتدريب المتطوعين بمبادرة "1000 قائد سكاني" ببنى سويف

بدء المرحلة الأولى
بدء المرحلة الأولى لتدريب المتطوعين بمبادرة 1000 قائد سكاني

نظمت محافظة بني سويف أولى فعاليات المرحلة الأولى من برنامج تدريب العناصر التي تم اختيارها "للعمل متطوعين" ضمن مبادرة (1000 قائد سكاني)، التي أطلقتها المحافظة لدعم وتحفيز الشباب وتأهيلهم في شتى مناحي القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة في رسم خارطة الطريق ورفع الوعي بالقضية السكانية والنمو الاقتصادي، لتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.


وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء أنه تم البدء في تنفيذ البرنامج لتأهيل وتدريب المتطوعين، الذي تقوم على تنفيذه وحدة السكان بديوان عام المحافظة برئاسة مدير الوحدة محمد البحيري، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومنسقى الوحدات السكانية الفرعية بالمراكز، حيث شملت المرحلة الأولى تدريب 570 متطوعاُ من 4 مراكز إدارية شملت: بني سويف والواسطى وأهناسيا وناصر، ويقوم بالتدريب، الذي يعقد بمراكز الشباب بالمدن، أعضاء مبادرة بني سويف بشبابها وفقا للجدول الزمني والمحاور التدريبية والاختبارات الأولية والنهائية.

وأشار نائب المحافظ بلال حبش إلى تكليفات المحافظ للجهات ذات الصلة، بتوفير أوجه الدعم اللازمة لعقد البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الحالي، ويستهدف 1000 متطوع بمراكز ومدن المحافظة، مع التأكيد على أهمية تضمين البرنامج، التدريب على تنوع الرسائل التوعوية بالقضية السكانية وأبعادها ووصولها لكافة نجوع وقرى المحافظة، من خلال المتطوعين ممن تم اختيارهم بواقع 25 قائد سكاني بكل وحدة قروية والبالغ عددها 40 مجلس قروي على مستوى المحافظة .

في سياق آخر، وفيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، أكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية الدكتور جان هنري حنا أن ريادة الأعمال، أحد توجهات الدولة للمساهمة في تحقيق التنمية، حيث تسعى الجامعة - دائمًا - إلى تقديم التدريب والتأهيل اللازم لطلابها وتحرص على تحقيق التكامل من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات والعمل على تضييق الفجوة بين المقررات الدراسية وسوق العمل وتمكين الشباب لإقامة مشروعات بالاعتماد على مخرجات البحث العلمي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة مع رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال حسام عبد القادر ومدير عام ريادة الأعمال "مركز فكرتك شركتك" الدكتور أحمد الحلفاوي لبحث التعاون المشترك في مجال ريادة الأعمال.

وتناول اللقاء مناقشة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال في مصر والذي يتم تنفيذه عبر توفير المعلومات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة والمصممة خصيصًا لرواد الأعمال، وتقوم بتنفيذه الإدارة المركزية لريادة الأعمال " مركز فكرتك شركتك " برعاية بنك التنمية الإفريقي.

و"فكرتك شركتك" مركز حكومي متخصص في دعم رواد الأعمال في مصر، ويستهدف أصحاب الأفكار الابتكارية ورواد الأعمال، وشباب الجامعات وحديثي التخرج، والمستثمرين الصغار من خلال الشركات الناشئة في المراحل الأولية والشركات في مراحل النمو والتوسع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

توظيف 180 ألف عامل .. الحكومة تزف نبأ سارا لهذه الفئات

إجراء عاجل من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة

ترشيحاتنا

ماذا يأتي بعد العسر؟.. وكلمات الشيخ الشعراوي لكل مبتلى

لأول مرة .. جيش الاحتلال يدعو سكان مناطق بجنوب غزة لمغادرة منازلهم

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

ضربات قوية للمقاومة الفلسطينية.. جيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في غزة

قطعلي التيشرت وكشف جسمي في الشارع .. جريمة أخلاقية فاضحة في أكتوبر

المرشح الرئاسي حازم عمر يوضح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

رينيه غينون.. كيف اعتنق الفيلسوف الفرنسي الإسلام ودفن في القاهرة؟

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

في ذكرى محمد فريد.. أقام مدارس ليلية ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ