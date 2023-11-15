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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زعيم الأغلبية: الرئيس السيسي بذل كل الجهد لحقن دماء المدنيين في قطاع غزة 

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد زعيم الأغلبية رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى فى تصريحات صحفية له منذ قليل أن القاهرة دوما المدافع الاول عن القضية الفلسطينية  وأن القيادة السياسية الحكيمة الممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يومنا هذا أجرى 76 لقاءا واتصالات خلال 40  يوما منذ بدء الأزمة فى قطاع غزة  يوماً مرت على بدء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث  بذل الرئيس  السيسي  فيها كل الجهد للتهدئة ومحاولة حقن دماء المدنيين في قطاع غزة ورفع المعاناة عنهم، وعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وإيجاد حلول سلمية كبديل عن العنف والصراع صرح بذلك المستشار الاعلامى لزعيم الأغلبية البرلمانية أحمد قنديل .


وأضاف  قنديل أن زعيم الأغلبية أكد فى بيانه  أن الرئيس تلقى أكثر من 76 اتصالاً هاتفيا ولقاء ثنائيًا مع قادة وزعماء العالم، فضلاً عن عقد قمة السلام في القاهرة  والمشاركة فى قمة الرياض ما يؤكد الدور المصري الفاعل في المنطقة، باعتبارها ركيزة أساسية في حل الصراعات والنزاعات ورقم مؤثر فى منطقة الشرق الأوسط كما يؤكد على أن القاهرة هى قبلة العالم نحو الاستقرار .


وأختتم القصبى قائلا أن  لمصر دور مهم جدًا من خلال إدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمصابين وإجلاء الرعايا الأجانب، والمطالبة بهدنة إنسانية عاجلة.


واستكمل حديثه قائلا:" أن اليوم إدخال الوقود إلى قطاع غزة مشيرا إلى  أن هناك  دائما صوتاً مصرياً يطالب بحل طويل الأجل، في إطار رؤية شاملة، والتي تطرحها مصر وهى  حل القضية الفلسطينية يكون من خلال حل  الدولتين وإعطاء الأمل للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة لهم على حدود 67 عاصمتها القدس الشريف

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