لأول مرة .. جيش الاحتلال يدعو سكان مناطق بجنوب غزة لمغادرة منازلهم

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة سكان عدد من المناطق في جنوب قطاع غزة إلى مغادرة منازلهم فوراً والتوجه إلى الملاجئ.

وفي منشورات أسقطتها الطائرات الإسرائيلية، خاطب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: “حرصاً على سلامتك، عليك مغادرة مسكنك فوراً والذهاب إلى أحد الملاجئ المعروفة”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.



ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.