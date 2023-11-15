بأسرع طريقة.. استخرج تأشيرة شنغن وسافر دول أوروبا

أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي، اعتماد نظام التأشيرة الإلكتروني "سيسهل عملية تقديم الطلب بالنسبة إلى المسافرين".

وفور بدء العمل بالنظام الجديد، سيتمكن الراغبون في السفر لفترة قصيرة، من تحميل وثائق وبيانات ونسخ إلكترونية لمستنداتهم المتعلقة بالسفر مع معلومات بيومترية ودفع الرسوم، كل ذلك على منصة إلكترونية.

وفي حال الموافقة على الطلب بعد التأكد من قاعدة البيانات، يتلقى مقدم الطلب رمزا مشفرا يمكن طباعته أو تخزينه على جهاز.

ويصبح نظام العمل الالكتروني لتأشيرة شنغن فرصة للسفر بسهولة ويسر للدول الأوروبية التي تعتبر حلما للكثير .

تأشيرة شنغن هي تأشيرة دخول مشتركة تمكن حاملها من دخول أي دولة ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي المعروفة بمنطقة شنغن.

تأسست هذه المنطقة بموجب اتفاق شنغن الذي وُقِعَ في شنغن، لوكسمبورغ، عام 1985. يتيح هذا الاتفاق حرية التنقل بين الدول الموقعة عليه، دون الحاجة إلى التأشيرة الفردية لكل دولة.

بشكل عام، تأشيرة شنغن تُصدر للأفراد الذين ينوون زيارة أي دولة في منطقة الاتحاد.

رسوم تأشيرة شنغن تختلف حسب نوع التأشيرة والفئة العمرية والجنسية، الرسوم تُجمَع لغرض تقديم الطلب وهي غير قابلة للإرجاع حتى إذا تم رفض الطلب. يمكن أن تختلف الرسوم أيضا حسب الدولة الشنغنية التي تقوم بتقديم الطلب فيها. يُفضل دائماً التحقق من موقع السفارة أو القنصلية للدولة المعنية للحصول على معلومات دقيقة وحديثة.

رسوم التأشيرة الشنغن تتراوح عادة ما بين 60 و 80 يورو للكبار، وقد تكون مجانية أو أرخص للأطفال دون سن معينة. ولكن هذه الأسعار قد تتغير، ولذلك يفضل التحقق من مصادر رسمية حديثة.

يُفضل أن تكون هناك مواعيد محددة لتقديم طلب التأشيرة، وقد تكون هناك رسوم إضافية إذا تم التقديم عن طريق مركز خدمة تأشيرات خارج السفارة أو القنصلية.

منطقة الاتحاد الأوروبي المعروفة بمنطقة شنغن تشمل عدة دول تتيح حرية التنقل بينها دون الحاجة إلى تأشيرة دخول داخلية. تأسست هذه المنطقة بموجب اتفاق شنغن، وتشمل الدول التالية:

1. الدول الأعضاء الكاملة في الاتحاد الأوروبي:

• النمسا

• بلجيكا

• بلغاريا

• كرواتيا

• قبرص

• جمهورية التشيك

• الدنمارك

• إستونيا

• فنلندا

• فرنسا

• ألمانيا

• اليونان

• هنغاريا

• أيرلندا

• إيطاليا

• لاتفيا

• ليتوانيا

• لوكسمبورغ

• مالطا

• هولندا

• بولندا

• البرتغال

• رومانيا

• سلوفاكيا

• سلوفينيا

• إسبانيا

• السويد

2. الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تشارك في اتفاق شنغن:

• إيسلندا

• ليختنشتاين (متأثرة باتفاق شنغن على الرغم من عدم عضويتها في الاتحاد الأوروبي)

• النرويج

• سويسرا (تشارك في اتفاقات متعددة مع الاتحاد الأوروبي)

إليك عادة الخطوات الأساسية لاصدار تأشيرة شنغن. يجب أن تتحقق دائمًا من المعلومات الدقيقة للسفارة أو القنصلية التي تختارها لتقديم الطلب، حيث تختلف الإجراءات بين الدول:

1. تحديد نوع التأشيرة:

- قد تكون هناك أنواع مختلفة من التأشيرات حسب الغرض من الزيارة، مثل تأشيرة سياحية، أو للزيارات العائلية، أو للأغراض العملية.

2. حجز موعد:

- في العديد من الحالات، يلزم حجز موعد لتقديم الطلب. تستطيع غالبًا حجز الموعد عبر الإنترنت أو الاتصال بالسفارة أو القنصلية.

3. تعبئة النموذج الطلب:

- قم بتعبئة نموذج الطلب للحصول على تأشيرة شنغن. يجب ملء المعلومات بعناية وبدقة.

4. تحضير الوثائق:

- قد تحتاج إلى تقديم وثائق تثبت الغرض من الزيارة، مثل حجز الفنادق، تأمين السفر، تأكيد الحجوزات، وبعض الوثائق الشخصية مثل جواز السفر وصور شخصية.

5. دفع الرسوم:

- قم بدفع الرسوم المطلوبة لتقديم الطلب. يفضل التحقق من المبلغ وطرق الدفع المقبولة.

6. التقديم في السفارة أو القنصلية:

- قم بزيارة السفارة أو القنصلية في الموعد المحدد، وقدم طلب التأشيرة مع كل الوثائق المطلوبة.

7. الانتظار لاتخاذ القرار:

- بعد تقديم الطلب، ستخضع الوثائق للتدقيق، ويمكن أن يتطلب الأمر بضعة أسابيع لاتخاذ قرار بشأن الطلب.

8. استلام التأشيرة:

- في حالة الموافقة، قم بالذهاب لاستلام جواز السفر الذي يحتوي على التأشيرة.

تمت تسمية تأشيرة شنغن باسم مدينة شنغن في لوكسمبورغ، حيث وُقِعَ في هذه المدينة اتفاقية شنغن عام 1985. مدينة شنغن تقع على الحدود بين لوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا، وكانت هذه المدينة مكان توقيع الاتفاق الذي أدى إلى إنشاء منطقة حرة للتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي.

اتفقت الدول الأعضاء في المنطقة على إلغاء حدود التفتيش الداخلية بينها، والسماح بحرية التنقل لحاملي التأشيرة الشنغن دون الحاجة إلى تأشيرة دخول إضافية لكل دولة. يهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل الحركة بين الدول الأعضاء وتعزيز التكامل الأوروبي.

لذلك، فإن تسمية تأشيرة شنغن تأتي من اتفاقية شنغن التي وُقِعَت في مدينة شنغن، وهي تعكس رغبة الدول في تحقيق حرية التنقل وتشجيع التبادل الثقافي والاقتصادي بينها.

النماذج لتأشيرة شنغن تختلف حسب كل سفارة أو قنصلية، ويفضل دائمًا الحصول على النموذج الرسمي من موقع السفارة أو القنصلية التي تنوي التقديم فيها. عادةً ما تكون هذه النماذج متوفرة على موقع السفارة على الإنترنت، أو يمكنك الحصول عليها من مكتب السفارة أو القنصلية المعنية.

على العموم، يشمل نموذج طلب تأشيرة شنغن معلومات شخصية أساسية مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجنس والجنسية، بالإضافة إلى معلومات حول الرحلة المقررة مثل تواريخ السفر، والوجهة المقصودة، وغرض الزيارة. يجب ملء النموذج بدقة وبمعلومات صحيحة.

يمكن أيضا أن تتضمن النماذج قسمًا حول التأمين الصحي وترتيبات الإقامة المقررة، وقد تتطلب بعض السفارات والقنصليات تقديم وثائق إضافية تثبت الغرض من الزيارة، مثل حجز فندق أو دعوة رسمية.

من المهم دائمًا التحقق من موقع السفارة أو القنصلية للحصول على النموذج الصحيح والإرشادات حول كيفية تعبئته وتقديمه.

تكلفة السفر إلى الدول الأوروبية تختلف بشكل كبير حسب الوجهة المحددة، مدة الإقامة، نوع الإقامة، ومستوى الراحة والميزات التي تختارها. إليك بعض العوامل التي تؤثر على تكلفة السفر:

1. تذاكر الطيران: تعتبر تذاكر الطيران من أكبر المصروفات، وتختلف التكلفة بناءً على المسافة والموسم والوقت الذي تقوم فيه بحجز التذكرة.

2. تكلفة الإقامة: يمكن أن تتراوح تكلفة الإقامة بين الفنادق والشقق الفندقية والإقامة البسيطة. الأماكن السياحية الشهيرة والمدن الكبرى قد تكون أغلى.

3. التأمين الصحي: قد يكون من الضروري شراء تأمين صحي لتغطية تكاليف الرعاية الصحية أثناء السفر.

4. تكلفة التنقل: تكاليف وسائل النقل المحلية مثل التاكسي أو وسائل النقل العامة.

5. الترفيه والأنشطة: تكلفة زيارة المعالم السياحية، والمطاعم، والفعاليات الترفيهية.

6. التسوق: إذا كنت تخطط للتسوق، يجب أن تأخذ في اعتبارك تكاليف الشراء.

7. الأغذية والمشروبات: تكلفة تناول الطعام في المطاعم أو شراء المأكولات من الأسواق.

8. التأشيرة والرسوم: إذا كانت هناك رسوم تأشيرة، يجب أن تأخذ ذلك في اعتبارك.

يمكن أن تكون الدول الأوروبية متنوعة جداً في تكلفة الحياة والسياحة. يفضل التخطيط بعناية وإعداد ميزانية لضمان قضاء رحلتك بشكل مريح.