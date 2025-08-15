انخفاض 2200 جنيه.. تراجع لـ أسعار مواد البناء.. وانفراجة بسوق الحديد والأسمنت

شهد سوق مواد البناء في مصر خلال الفترة الأخيرة، انخفاضات ملحوظة في أسعار الأسمنت وحديد التسليح؛ بعد فترة من الارتفاعات المتتالية التي أثقلت كاهل قطاع الإنشاءات والمستهلكين على حد سواء.

وتأتي هذه التغيرات في الأسعار؛، في ظل تحركات حكومية ورقابية؛ لضبط السوق، وتحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى التراجع النسبي في أسعار صرف الدولار، وهو ما أدى إلى خفض ملحوظ في أسعار بعض المواد الأساسية المستخدمة في البناء.

وتُعد هذه الانفراجة في الأسعار، مؤشراً إيجابياً يعكس تحسناً نسبياً في آليات السوق، ويبعث الأمل لدى المطورين العقاريين والمستهلكين بعودة النشاط العمراني بأسعار أكثر استقراراً وتوازناً.



تراجع أسعار الأسمنت بنسبة تتخطى الـ 20%

سجّل سعر طن الأسمنت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض من مستويات قياسية بلغت أكثر من 5400 جنيه للطن، إلى أقل من 4000 جنيه، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة تتخطى الـ 20%، وفقًا لتصريحات رسمية صادرة عن اتحاد الغرف التجارية.

وبحسب المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، فإن هذه التراجعات، جاءت؛ بعد تدخل حكومي حاسم، بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، والذي اجتمع مع شركات الأسمنت، وناقش أسباب الزيادات غير المبررة.

وأشار الزيني، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن السبب الرئيسي وراء الارتفاعات السابقة؛ هو تقليص بعض الشركات للإنتاج “عمدًا”، وتعطيل نحو 9 خطوط إنتاج دون مبررات واضحة؛ بهدف تعظيم أرباحهم من خلال "تعطيش السوق".

وأسفر التدخل الحكومي عن اتفاق على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، ومنح المصانع مهلة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر لتشغيلها، مع التهديد الصريح بسحب الرخصة من الشركات التي لا تلتزم.

كما تم تحديد سقف للتصدير لا يتجاوز 30% من الإنتاج؛ لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي أولًا.



أسعار الأسمنت الآن

الأسمنت السائب: يتراوح بين 3900 و4000 جنيه للطن.

الأسمنت المعبأ: يتراوح بين 3900 و4000 جنيه للطن.

التراجع من مستويات: 5400 جنيه للأسمنت السائب و4500 للمعبأ.

شركات الحديد تعلن خفضًا جديدًا في الأسعار بـ 2200 جنيه للطن

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت بعض شركات إنتاج حديد التسليح خفضًا إضافيًا في الأسعار بقيمة 2200 جنيه للطن؛ في ظل حالة من الاستقرار تسيطر على سوق الحديد منذ بداية عام 2025.

ورغم التراجع المستمر في سعر الدولار، إلا أن “الزيني” أوضح أن المصانع المتكاملة (عددها 4) لا تزال تُبقي على أسعارها دون تغيير، بينما خفضت بعض المصانع الاستثمارية أسعارها بشكل تدريجي، بما يتماشى مع متغيرات السوق.

وأكد الزيني أن هذا الاستقرار في الأسعار يعتبر عنصرًا داعمًا لقطاع التطوير العقاري والمقاولات، حيث يُمكّن المطورين من وضع خطط مالية دقيقة دون المخاطرة بتقلبات مفاجئة في أسعار الحديد.



الأسعار الحالية لحديد التسليح:

تسليم أرض المصنع: يتراوح بين 32 ألف جنيه و38.2 ألف جنيه للطن.

سعر الطن للمستهلك: لا يتجاوز 39.5 ألف جنيه.

وأشار الزيني إلى أن 90% من مكونات إنتاج الحديد مستوردة من الخارج، ما يجعل استقرار الأسعار رغم ذلك مؤشرًا على تحسن البيئة الاقتصادية عمومًا.