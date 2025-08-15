عالم أحلى.. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه بمشاركة نوران أبو طالب

طرح الكابو حميد الشاعري، أحدث أغانيه، "عالم أحلى"، بالتعاون مع إحدى الشركات الشهيرة، وبمشاركة نوران أبو طالب.

أغنية "عالم أحلى" من كلمات محمد مجدي، وألحان صلاح بيجاتو، وتوزيع ديسكو مصر.

ولاقت الأغنية إشادات كبيرة فور طرحها للجمهور عبر كل منصات الموسيقى، وقنوات روتانا وموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، خاصة مع تصويرها بطريقة الفيديو كليب كـ قصة درامية بأعلى تقنيات التصوير، و من إخراج فارس حسام.

ويقول مطلع الأغنية:

عالم أحلى وعشته معاك

متفصل بس علينا

حبيت أعيش الحلو معاك

والفرحة تبان في عنينا

ونقول للدنيا مكملين .. في طريقنا

نقول للدنيا مكملين .. ده نصيبنا

نقول للدنيا مكملين .. لو احنا طول العمر مكملين



حميد الشاعري - عالم أحلى

جدير بالذكر، أن أغنية "عالم أحلى" هي ثالث أغاني حميد الشاعري خلال صيف 2025، بعد طرح أغاني "ده بجد" و"تيجو نفرفش" واللتان حققا نجاح لافت وردود أفعال إيجابية ومشاهدات عالية.