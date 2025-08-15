التنمية المحلية: تنفيذ 4 برامج تدريبية في عدد من المحافظات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن الأسبوع التدريبي الثانى من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى 2025 – 2026 سيعقد صباح الأحد القادم خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 21 أغسطس 2025 وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ويتضمن 4 برامج تدريبية نوعية متكاملة وبمشاركة 150 متدرباً من مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سقارة سيشهد برنامج تنمية مهارات القيادات في المتابعة والتقييم والإدارة بالنتائج وذلك بالتعاون مع قطاع التخطيط والإدارة الاستراتيجية بالوزارة، ويستهدف البرنامج رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء ، كما سيتم عقد الأسبوع الثانى والأخيرة من برنامج تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني ، وانضم للبرنامج المرشحات لمديرى عموم ورؤساء قرى ومراكز ومدن وأحياء من القيادات النسائية اللاتي اجتزن اختبارات تحديد المستوى، بهدف إعداد قيادات نسائية تنفيذية قادرة على إدارة الملفات الميدانية بكفاءة وفاعلية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم عقد الأسبوع الثانى من برنامج خبير تدريب بالإدارة المحلية والفئة المستهدفة لهذا البرنامج هم خريجي دورات إعداد مدربين TOT الأساسية والمتقدم والتخصصية وإعداد قادة المستقبل طبقا لنتيجة اختبارات تحديد المستوى ، لتأهيل مدربي الإدارة المحلية بخبرات متقدمة في تصميم وتقديم البرامج التدريبية المؤثرة ، كما سيتم عقد الأسبوع الثانى والأخير من برنامج “توحيد صناعة الهوية البصرية ، والرسالة الإعلامية على الصفحات الرسمية للمحافظات وآثرها على المؤسسة والجمهور" ويستهدف البرنامج المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام البوابات الالكترونية ، لتطوير الإعلام المحلي وتعزيز صورته أمام الجمهور بأسلوب احترافي موحد.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة إلى أن مركز التنمية المحلية يؤكد التزامه بأن يكون منصة وطنية رائدة لصناعة الكوادر المحلية القادرة على قيادة التطوير المؤسسي ومواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة ، مشيراً إلى أنه مع كل أسبوع تدريبي، يخطو مركز سقارة خطوة أقرب نحو إدارة محلية أكثر كفاءة وتأثيرًا.