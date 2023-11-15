بديل نيمار .. هل يتعاقد الهلال السعودي مع جريزمان نجم أتلتيكو مدريد؟

نقلت وكالات الأنباء الفرنسية تقارير تؤكد عدم وصول طلب من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال وكيل أعمال اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد: «الهلال لم يطلب ضم جريزمان في يناير حتى الآن».

قال وكيل أعمال اللاعب عن مفاوضات الصيف الماضي التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الفرنسية،: «كانت هناك مفاوضات في الصيف الماضي، لكن اللاعب تمسك بالبقاء مع أتلتيكو مدريد».

قال وكيل أعمال اللاعب عن ‏الانتقال إلى الهلال حال وصول عرض رسمي خلال الأيام المقبلة: «لا ينوي غريزمان الرحيل في يناير، ‏لكن ربما يفكر في الأمر الصيف المقبل».

ويعمل نادي الهلال خلال شهر يناير المقبل لجلب بديل للنجم البرازيلي المصاب نيمار والذي من غير المتوقع أن يعود خلال المتبقي من الموسم، وسط أخبار تشير إلى تعزيز مركز الظهير الأيسر.

وبسؤال مدرب نادي الهلال خورخي خيسوس في المؤتمر الصحافي بعد فوز الهلال على التعاون قبل التوقف الدولي، أجاب المدرب البرتغالي عن إمكانية التعاقد مع بديل لنيمار أو تعزيز مركز الظهير الأيسر، خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث أجاب: «حتى الآن، لم أفكر بالتعاقد مع ظهير أيسر في يناير المقبل، وما زال لدينا وقت لدراسة حاجة الفريق للتعاقد مع بديل نيمار».