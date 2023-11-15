مستشار وزير التموين الأسبق : السعر العادل للسكر من 25 لـ 27 جنيه

أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه ومستشار وزير التموين الأسبق، أن السكر ينخفض عالميا وينخفض بنسب كبيرة وفي بداية العام كان هناك ارتفاع بشكل كبير ولكن في وفرة في الانتاج العالمي حاليا والأرقام الرسمية في مصر تقول إننا مكتفين ذاتيا بنسبة 90% من السكر.

وعبر نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، عن استغرابه من ارتفاع أسعار السكر في مصر، قائلا: "سلعة السكر مش مصنفة دولارية ومستغربين من ارتفاع السعر، والمفروض السعر العادل ما بين 25 و27 جنيه إنما مش بالأسعار الحالية".

وتابع: "السكر في المجمعات يكاد يكون مش موجود والسكر الحر موجود في السوبر ماركت ووصل لـ50 جنيه النهاردة وده كتير وتكاليف انتاجه وطرحه في السوق لا ينبغي تتعدى 27 جنيها"، مؤكدا أن الخطأ والمسئولية تقع على عاتق وزارة التموين وغياب دورها الرقابي والتوزيع.