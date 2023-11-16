هيونداي تبدأ بناء مصنع للسيارات الكهربائية في كوريا

بدأت هيونداي أعمال بناء مصنع جديد للسيارات الكهربائية في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية، والذي سيكون لديه القدرة على إنتاج ما يصل إلى 200 ألف سيارة كهربائية سنويًا. وتصف شركة صناعة السيارات الموقع بأنه "قاعدة لإنتاج التنقل المستقبلي" ويقع بالقرب من المصنع الأصلي الذي افتتحته هيونداي في أولسان في عام 1968.

ويعد هذا الموقع الجديد أول مصنع جديد لشركة هيونداي في كوريا منذ 29 عامًا، ويغطي مساحة قدرها 548 ألف متر مربع، وسيتم تفعيله من خلال استثمار بقيمة 1.53 مليار دولار.

وسيبدأ البناء على نطاق واسع للمنشأة في وقت لاحق من هذا الربع ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2025، وستبدأ هيونداي بعد ذلك في إنتاج السيارات الكهربائية بكميات كبيرة في الربع الأول من عام 2026، لتبدأ الأمور بسيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة من جينيسيس.

يقع المصنع في موقع الاختبار السابق لشركة هيونداي والذي تم استخدامه لأول مرة في الثمانينيات. وستستخدم نفس منصة التصنيع التي طورتها مجموعة هيونداي موتور في مركز الابتكار الخاص بها في سنغافورة باستخدام أنظمة التحكم الذكية القائمة على الطلب والذكاء الاصطناعي.

وسيستخدم موقع هيونداي الجديد في أولسان أيضًا طاقة متجددة بنسبة 100%، وسيحتوي على لوجستيات آلية لقطع الغيار، ونظام إنتاج مرن يسمح بتحديثه بسرعة لاستيعاب الطرازات الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي المصنع على صالة كبيرة للمجموعات وحديقة مركزية تعمل كمنطقة استراحة ومركز يربط بين كل مبنى. كما سيتم تطبيق ألواح الطاقة الشمسية والألواح الخرسانية المُعاد تدويرها على واجهة المصنع.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور، يوسون تشونغ، في حفل وضع حجر الأساس: "يعد المصنع الجديد المخصص للسيارات الكهربائية في أولسان بداية لمستقبل واعد على مدى الخمسين عامًا القادمة وعصر الكهرباء". "يشرفني أن أشارك حلمنا بشركة عمرها 100 عام هنا، وكما أن حلم بناء أفضل سيارة في الماضي جعل من أولسان مدينة للسيارات اليوم، فإنني على ثقة من أن أولسان ستكون مدينة تنقل مبتكرة تقود الطريق في عصر الكهرباء، بدءًا من مصنع مخصص للسيارات الكهربائية.