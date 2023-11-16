عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تبدأ بناء مصنع للسيارات الكهربائية في كوريا

صدى البلد

بدأت هيونداي أعمال بناء مصنع جديد للسيارات الكهربائية في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية، والذي سيكون لديه القدرة على إنتاج ما يصل إلى 200 ألف سيارة كهربائية سنويًا. وتصف شركة صناعة السيارات الموقع بأنه "قاعدة لإنتاج التنقل المستقبلي" ويقع بالقرب من المصنع الأصلي الذي افتتحته هيونداي في أولسان في عام 1968.

 

ويعد هذا الموقع الجديد أول مصنع جديد لشركة هيونداي في كوريا منذ 29 عامًا، ويغطي مساحة قدرها 548 ألف متر مربع، وسيتم تفعيله من خلال استثمار بقيمة 1.53 مليار دولار. 

 

وسيبدأ البناء على نطاق واسع للمنشأة في وقت لاحق من هذا الربع ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2025، وستبدأ هيونداي بعد ذلك في إنتاج السيارات الكهربائية بكميات كبيرة في الربع الأول من عام 2026، لتبدأ الأمور بسيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة من جينيسيس.

 

يقع المصنع في موقع الاختبار السابق لشركة هيونداي والذي تم استخدامه لأول مرة في الثمانينيات. وستستخدم نفس منصة التصنيع التي طورتها مجموعة هيونداي موتور في مركز الابتكار الخاص بها في سنغافورة باستخدام أنظمة التحكم الذكية القائمة على الطلب والذكاء الاصطناعي. 

 

وسيستخدم موقع هيونداي الجديد في أولسان أيضًا طاقة متجددة بنسبة 100%، وسيحتوي على لوجستيات آلية لقطع الغيار، ونظام إنتاج مرن يسمح بتحديثه بسرعة لاستيعاب الطرازات الجديدة.

 

بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي المصنع على صالة كبيرة للمجموعات وحديقة مركزية تعمل كمنطقة استراحة ومركز يربط بين كل مبنى. كما سيتم تطبيق ألواح الطاقة الشمسية والألواح الخرسانية المُعاد تدويرها على واجهة المصنع.

 

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور، يوسون تشونغ، في حفل وضع حجر الأساس: "يعد المصنع الجديد المخصص للسيارات الكهربائية في أولسان بداية لمستقبل واعد على مدى الخمسين عامًا القادمة وعصر الكهرباء". "يشرفني أن أشارك حلمنا بشركة عمرها 100 عام هنا، وكما أن حلم بناء أفضل سيارة في الماضي جعل من أولسان مدينة للسيارات اليوم، فإنني على ثقة من أن أولسان ستكون مدينة تنقل مبتكرة تقود الطريق في عصر الكهرباء، بدءًا من مصنع مخصص للسيارات الكهربائية.

كوريا هيونداي هيونداى موتور أولسان صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

نشرة الحوادث| تحذير عاجل من الداخلية لأصحاب السيارات ولغز تهديد فتاة الزاوية الحمراء

موضوعات متعلقة

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

200 ألف ريال والسجن 4 سنوات.. عقوبة ارتكاب حادث مروري بالسعودية

أحدث أسعار أوبل جراند لاند 2024 في مصر

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

أحدث أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 الجديدة في مصر

سعر تويوتا كورولا الجديدة في الإمارات

كيا تكشف عن مواصفات EV9 موديل 2024 الكهربائية

تسلا موديل S الأعلى انخفاضا في قيمتها لمدة 5 سنوات بين السيارات الكهربائية

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يطالب الأبيض بدفع 200 مليون جنيه .. مدرب نمساوي على ردار الملكي .. أزمة فتوح مستمرة

بعد 4 سنوات زواج.. آخر صور تجمع هنا الزاهد وأحمد فهمى قبل الانفصال

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الأونروا: الوضع في غزة كارثي..ومحطات تحلية المياه والمخابز والمستشفيات توقفت عن العمل

اليوم..آخر موعد لسحب ملفات التقديم للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

فضيحة أبراموفيتش.. هل يتم فرض عقوبات على نادي تشيلسي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت ضجة لـ مها أحمد | شاهد

فات شهر على مرضه.. التفاصيل الكاملة لرحلة علاج هاني الناظر

مواجهة سهلة رقميا.. موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تصدرت الترند بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات المطربة بوسي المثيرة للجدل

فيديو

قلوبنا معكم .. كلمات حزينة من كاظم الساهر على أحداث غزة

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ