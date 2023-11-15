100 ضابط لحمايته.. متظاهرون يحاصرون رئيس وزراء كندا في مطعم بسبب غزة|فيديو

حاصر مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، مطعما في الحي الصيني في فانكوفر حيث كان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يتناول الطعام، وهم يهتفون من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو المتظاهرين وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويرددون شعارات ويسخرون من ترودو خارج مطعم بارغيرة في الشارع الرئيسي بالحي الصيني.

وحسب وسائل إعلام كندية، قال الرقيب ستيف أديسون من الشرطة الكندية، في مؤتمر صحفي، إن الشرطة استخدمت مسدس صعق كهربائي لإخضاع رجل اعتقل لاعتدائه على ضابط، بينما اعتقل آخر بتهمة العرقلة.

100 ضابط لحماية ترودو

وأضاف أنه “تم إرسال 100 ضابط للسيطرة على الحشد حتى يتمكن ترودو من مغادرة المطعم”.

وقالت الشرطة الكندية إن رجلا يبلغ من العمر 27 عاما من كوكتلام، كولومبيا البريطانية، اعتقل بعد أن اعتدى على ضابط وتسبب في نقله إلى المستشفى.