نبيلة مكرم: قرار عودة وزارة الهجرة بعد إلغائها لثقة الرئيس السيسي بالمصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة السابقة، إن وزارة الهجرة والمصريين بالخارج ألغيت منذ 20 عامًا وتم تحويلها إلى قطاع هجرة وتم إلحاقها بوزارة القوى العاملة.



وأضافت مكرم خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن الملف كان مهدرًا عبارة عن قطاع داخل وزارة ولم يكن يحظى بالاهتمام والجهد، مشيرة إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة للحكومة المصرية مجددًا كان لسببين.

لهم تأثير كبير جدًا لا أحد ينكره



وتابعت أن السبب الأول كان عندما يسافر الرئيس للخارج ويستمع للمصريين هناك كانوا يقولون له أين وزارتنا، مؤكدة أن الرئيس استمع لهذه المطالب وانتظر التوقيت المناسب لعودة الوزارة للحكومة.



وأشارت إلى أن السبب الثاني في عودة وزارة الهجرة كان ثقة الرئيس السيسي في المصريين بالخارج، ويستحقون أن تكون لهم وزارة وليس قطاع داخل وزارة، مؤكدة أن المصريين بالخارج قوة كبيرة ولهم تأثير كبير جدًا لا أحد ينكره.