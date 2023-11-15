نبيلة مكرم : توجيهات الرئيس السيسي إليّ كانت منهجًا لعملي بوزارة الهجرة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة السابقة، تفاصيل لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليها منصب وزيرة الهجرة.



وقالت مكرم خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مقالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها هيبة والوقوف أمامه له رهبة وكانت توجيهاته لي التواصل الحقيقي مع الناس وهذا المنهج الذي خلقت به ملفات الوزارة".



وأضافت: "التحدي الآخر كان بداية وزارة من العدم والقطاع كان عبارة عن شقة في عمارة، حيث كان لا يوجد مقر للوزارة، وهذا المقر كان يتم فيه استقبال المصريين في الخارج والاستماع لهم بالإضافة إلى المنظمات الدولية وسفراء الدول".

أصبحوا معاونين لوزير الهجرة



وتابعت: "بدأت أضع استراتيجية للوزارة وضم كوادر شابة لضمها للوزارة تكون قادرة على العمل" مشيرة إلى أن شباب البرنامج الرئاسي أصبحوا معاونين لوزير الهجرة".