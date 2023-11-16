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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس هيئة استاد القاهرة يكشف عن استعدادات استقبال مواجهة مصر وجيبوتي

صدى البلد

أكد وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، أنه يتمنى حضور الجماهير بكثافة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن هناك تطور واضح في مستوى المنتخبات الإفريقية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "مسألة حضور الجماهير للمباريات تأثر مؤخرا بالقضية الفلسطينية، وهناك موافقة على حضور 30 ألف، وحتى الآن لم يتم بيع سوى 5 أو 6 ألاف تذكرة فقط".

وأضاف: "هناك استعدادات جيدة لاستقبال المباراة، وسيظهر الاستاد بصورة مشرفة، وسيتم فتح الأبواب في الثانية ظهرًا، وأتمنى زيادة الأعداد الجماهيرية من أجل الشكل العام للمباراة وأن تخرج بشكل لائق للكرة المصرية".

وواصل: "الجمهور المصري أصبح لديه وعي تمامًا بأبواب الدخول لمدرجات الاستاد، وهناك تنسيق كامل بين الشركة الإفريقية مع شركة تذكرتي، وهناك تسهيلات أيضًا للأطعمة والمشروبات داخل كافتيريات استاد القاهرة".

وأشار إلى أن تدريب منتخب مصر شهد روح جيدة وعزيمة كبيرة، وحضر جمال علام رئيس اتحاد الكرة وكذلك اللواء حلمي مشهور وحازم إمام، وهناك مؤازرة ودعم كبير أيضا من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي حرص على دعم المنتخب الأوليمبي أيضًا.

وتابع: "هناك مشروع استثماري خاص بهيئة استاد القاهرة، ويضم برندات خاصة عن طريق شركات متخصصة سوف تدير المراكز التجارية (مولات)، وسيضم كل شئ ترفيهي من أجل الجمهور المصري وسكان مدينة نصر والمناطق المحيطة بالاستاد. وهذا المشروع كان حلم لنا من أجل زيادة الاستثمارات".

وزاد: "وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر يسعى أيضا لعمل طفرة رياضية ويسعى لجلب الاستثمارات، ويسعى لعمل فندق للمنتخبات والفرق ويريد عمل ملعب بجوار استاد القاهرة أيضًا، ومنحه منطقة خاصة باشتراكات لزيادة المداخيل المالية للنادي وهيئة الاستاد.. وهي شراكة بين الاستاد والمستثمر".

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