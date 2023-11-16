7 إجراءات مهمة.. طريقة استخدام جهاز قياس السكر في المنزل

نشرت هيئة الدواء المصرية منشورا توعويا توضح فيه كيفية استخدام جهاز قياس السكر في المنزل بالطريقة السلمية والتي تتمثل في التالي

١- تحضير قطعة من القطن مبللة بالكحول، مع إبرة الوخز، وشرائط التحليل.​

٢-غسل اليدين جيداً.​

٣-تشغيل الجهاز، ووضع شرائط التحليل حتى يظهر مؤشر طلب عينة دم.​

٤-تطهير منطقة الوخز وتركها تجف.​

٥-وضع الإبرة في حامل الإبر. ​

٦-وخز طرف الإصبع باستخدام إبرة الوخز.​

٧-وضع قطرة الدم على شريحة الاختبار وستظهر القراءة.​

كما تؤكد هيئة الدواء المصرية على ضرورة تجنب مشاركة قلم الإنسولين مع الآخرين؛ لتجنب العدوى.​