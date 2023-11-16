7 إجراءات مهمة.. طريقة استخدام جهاز قياس السكر في المنزل

نشرت هيئة الدواء المصرية منشورا توعويا توضح فيه كيفية استخدام جهاز قياس السكر في المنزل بالطريقة السلمية والتي تتمثل في التالي
١- تحضير قطعة من القطن مبللة بالكحول، مع إبرة الوخز، وشرائط التحليل.
٢-غسل اليدين جيداً.
٣-تشغيل الجهاز، ووضع شرائط التحليل حتى يظهر مؤشر طلب عينة دم.
٤-تطهير منطقة الوخز وتركها تجف.
٥-وضع الإبرة في حامل الإبر.
٦-وخز طرف الإصبع باستخدام إبرة الوخز.
٧-وضع قطرة الدم على شريحة الاختبار وستظهر القراءة.
كما تؤكد هيئة الدواء المصرية على ضرورة تجنب مشاركة قلم الإنسولين مع الآخرين؛ لتجنب العدوى.