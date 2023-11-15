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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

10 ساعات متواصلة.. الاحتلال يفجر مخازن الأدوية بمستشفى الشفاء ويعتقل الأطباء

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن عناصر من جيش الاحتلال قامت باحتجاز عدد من العاملين والأطباء والمرضى والنازحين خلال اقتحامهم لمستشفى الشفاء مساء أمس وسط عدد كبير من الدبابات والمدرعات.

وأكدت "الكيلة"، خلال مداخلة هاتفية " مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال خلال عملية الاقتحام قام بتفجير قبو المستشفى لزيادة الخسارة في الشهداء. 

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن قطاع غزة لا يوجد به مياه ولا كهرباء ولا مواد غذائية داخل أو خارج المستشفى، مردفه الي أن جيش الاحتلال فجر مخازن الأودية بالكامل داخل مستشفى الشفاء.

واستطردت " مي الكيلة"، أن جيش الاحتلال دمر القبو الخاص بالمستشفى كما دمر قسم الأشعة بالكامل وحاصر المستشفى بالكامل وذلك عقب اعتداء استمر لـ 10 ساعات متواصلة.

الاحتلال مستشفى الشفاء الأطباء الدكتورة مي الكيلة الصحة الفلسطينية قطاع غزة

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