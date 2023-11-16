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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصابو غزة من مطار العريش : مصر لم تقصر معنا.. والوضع لدينا مأساوي

بعض المصابين الفلسطينيين
بعض المصابين الفلسطينيين من مطار العريش

أجرت إكسترا نيوز جولة  من داخل مطار العريش مع بعض مرضى الأورام المسافرين لتركيا لتلقي العلاج.

 

وأكد أحمد أبوزيد شقيق أحد المواطنين الفلسطينيين المصابين، أن  الدولة المصرية لم تقصر معنا خلال رحلتنا من غزة ثم معبر رفح البرى حتى مطار العريش.

وقال أبو زيد : إن شقيقي مريض بالسرطان، مؤكدا أن أخي كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بغزة، وقام جيش الاحتلال بقصف المستشفيات والوضع أصبح صعبا 

 الوضع فى خان يونس مأساة 

وأشارت سماعر البيوك، فلسطينية مصابة أن مستشفى الصداقة التركى طلبت منا التحويل إلى تركيا لتلقى العلاج، مؤكدة أن الوضع فى خان يونس مأساة ودمار شامل.

مطار العريش مرضى الاورام تركيا العلاج المواطنين الفلسطينيين

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