ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والتضخم في إسرائيل

أفاد جهاز الإحصاء المركزي في إسرائيل بارتفاع أسعار السلع في إسرائيل في أكتوبر الماضي، على خلفية إطلاق حماس عملية طوفان الأقصى داخل الأراضي المحتلة، وشن إسرائيل حربا دموية ضد قطاع غزة.

وذكر جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي في بيان نقلته صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن مؤشر أسعار المستهلك أو التضخم ارتفع بنسبة 0.5 %.، كما ارتفع مؤشر ارتفاع الأسعار في إسرائيل خلال الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 3.7%.

وذكرت الصحيفة أن مؤشر الأسعار في إسرائيل ارتفع بنسبة أكثر من المتوقع بمقدار نصف نقطة مئوية متأثرا بالحرب على غزة، قائلةً إن "كل من اعتقد أن انخفاض الاستهلاك وأجواء الحرب سيؤديان لانخفاض الأسعار كان مخطئا".

وحذرت الاثنين وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إسرائيل من وضع أسوأ من توقعات وزارة المالية الإسرائيلية وبنك إسرائيل بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، بسبب الحرب على غزة.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 22.9 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع في نفقات تمويل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.