الخارجية التركية : إسرائيل لا يحق لها الحديث عن القوانين بسبب جرائمها

رفضت وزارة الخارجية التركية ، اليوم الأربعاء، تصريحات سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي لا أساس لها من الصحة بشأن الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرة أنه لا يحق لها الحديث عن القوانين لأنها ترتكب مجازر وقمعًا غير مسبوق للفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن التصريحات الافترائية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية إيلي كوهين بشأن الرئيس أردوغان، لا أساس لها من الصحة، وجاءت بسبب انزعاجهما من حقيقة أن الرئيس التركي قال الحقيقة.

وقالت الوزارة: “إن ادعاءاتهم التي لا أساس لها بشأن رئيسنا لن تغطي جرائمهم”، مضيفة أن السلطات الإسرائيلية فقدت شرعيتها في نظر العالم لأنها تقصف المستشفيات علانية، وتقتل النساء والأطفال وترتكب جرائم حرب.

وأضافت الوزارة أن تركيا ستواصل معارضتها للمجزرة في غزة ودعم القضية المشروعة للشعب الفلسطيني.