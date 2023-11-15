أول تعليق من إسرائيل على قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية في غزة

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا اليوم الأربعاء، قالت فيه إنها ترفض قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى هدنة عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إنه لا مكان لمثل هذه الإجراءات طالما أن الرهائن محتجزون لدى حركة حماس الفلسطينية.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، في بيان إن “قرار مجلس الأمن منفصل عن الواقع”.

وادعي إردان، أن “استراتيجية حماس هي التدهور المتعمد للوضع الإنساني في قطاع غزة وزيادة عدد الضحايا الفلسطينيين من أجل جعل الأمم المتحدة ومجلس الأمن يوقفان إسرائيل.. هذا لن يحدث.. ستواصل إسرائيل العمل حتى يتم تدمير حماس، وإعادة الرهائن”.