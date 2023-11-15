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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من إسرائيل على قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية في غزة

إسرائيل
إسرائيل

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا اليوم الأربعاء، قالت فيه إنها ترفض قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى هدنة عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إنه لا مكان لمثل هذه الإجراءات طالما أن الرهائن محتجزون لدى حركة حماس الفلسطينية.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، في بيان إن “قرار مجلس الأمن منفصل عن الواقع”.

وادعي إردان، أن “استراتيجية حماس هي التدهور المتعمد للوضع الإنساني في قطاع غزة وزيادة عدد الضحايا الفلسطينيين من أجل جعل الأمم المتحدة ومجلس الأمن يوقفان إسرائيل.. هذا لن يحدث.. ستواصل إسرائيل العمل حتى يتم تدمير حماس، وإعادة الرهائن”.

المندوبة البريطانية بمجلس الأمن : يجب مراعاة حرمة المستشفيات في قطاع غزة

لإتاحة وصول المساعدات لغزة.. مجلس الأمن يعتمد هدن إنسانية عاجلة لعدة أيام

الخارجية الإسرائيلية حماس إسرائيل مجلس الأمن الدولي

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