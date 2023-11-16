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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل قرار زيادة حدود السحب النقدي اليومية والشهرية.. تصل لـ 60 ألف جنيه|فيديو

السحب النقدي
السحب النقدي

كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، تفاصيل قرار البنك المركزي، زيادة حدود السحب النقدي اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أي عمليات خصم أو مشتريات.


وأكد "شوقي" خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن البنك المركزي يتعامل مع السوق في ضوء المتغيرات في الفترة الحالية التي تشهد زيادة في الأسعار، لذلك قرر زيادة الحدود اليومية في ضوء ارتفاع الأسعار.


وأشار إلى أن الهدف الثاني من قرار البنك المركزي طمأنة للمتعاملين بتوافر السيولة المحلية التي وصلت في البنوك إلى 37.6%، موضحا أن البنك المركزي قرر زيادة الحد اليومي للسحب من 30 ألف إلى 60 ألف جنيه يوميا.


وأردف أحمد شوقي: كما رفع البنك المركزي الحد الشهري بدلا من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه شهريا، مؤكدا أن القرار سيبدأ تطبيقه اليوم الخميس.

 

يشجع معدلات الشمول المالي


وأشاد الخبير المصرفي بقرار البنك المركزي، قائلا إنه يشجع معدلات الشمول المالي لا سيما بعد رفع الحدود اليومية للشركات من 40 ألفا إلى 80 ألف جنيه يوميا، فيما زادت شهريا من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه.
 

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