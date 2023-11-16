قوة دولية.. الولايات المتحدة وإسرائيل يتفقان على كيفية إدارة غزة بعد الحرب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك اتفق مع مسؤولين إسرائيليين على تولي قوة عمل دولية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

ومن جانبه، قال رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الخميس، إنه لا يمكن ترك فراغ في قطاع غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، ويتعين علينا الإبقاء على قوة كبيرة للتأكد من عدم تكرار الهجمات مجددا.

وأشار في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، إلى أنه من المفترض أن يكون لـ الولايات المتحدة والجيران في المنطقة بعض التدخل بشأن إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تفضل توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت الحكم الفلسطيني.

وأضاف بلينكن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد، في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، أن تسيطر السلطة الفلسطينية على غزة بالإضافة إلى الأراضي التي تنشط فيها حاليا.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يوافق على التنازل عن السيطرة الأمنية في غزة تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف نتنياهو: "في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، ستصبح غزة منزوعة السلاح ولن يكون هناك تهديد من القطاع لإسرائيل".

وقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إمكانية إقامة مستوطنة يهودية في قطاع غزة، قائلا: "لا أعتقد أن هذا هدف واقعي".