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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يؤكد على أهمية التطوير والابتكار وتعزيز التعاون

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماع مجلس كلية التربية برئاسة الدكتور حسام حمدي عميد الكلية.
ووجّه رئيس جامعة حلوان بضرورة إعداد الكلية نموذجاً متطوراً للمحتوى العلمي الإلكتروني يواكب الاتجاهات التعليمية والمهنية والتكنولوجية الحديثة.


كما أكد الدكتور السيد قنديل على ضرورة العمل وجذب الطلاب الوافدين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتم الحث على استحداث برامج جديدة متميزة تواكب تطورات ومتطلبات سوق العمل.


كما تم التأكيد على سعي إدارة الجامعة لتطوير البنية الأساسية للجامعة من منشآت وأنظمة إلكترونية وغيرها من المقومات التي تؤهلها لاحتلال المكانة المتميزة اللائقة بها.


وتم الحديث عن أهمية التدريب الجيد والفعال لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بما يتناسب مع المستحدثات والمتطلبات اللازمة لتعزيز مكانة ومهارات عضو هيئة التدريس.


كما تم التأكيد على الحرص على تحسين أوضاع هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بما يتناسب مع الموارد المتاحة، والسعي لزيادة الجهد المبذول في هذا الشأن.


وتمت الإشارة إلى دعم الجامعة للبحث العلمي والمشروعات البحثية، وتوفير كل ما يلزم للحصول على مخرج نهائي متميز منها.

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وحث على ضرورة التوجه للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاستعانة بطلاب كلية التربية للعمل في المدارس كمساعد معلم، لاكتساب الخبرة العملية اللازمة.

وأوضح ضرورة زيادة أعداد المبعوثين والمنح العلمية والبحثية، لمواكبة الاتجاهات التعليمية والمهنية الحديثة في مختلف الدول والجامعات الأجنبية، كما تم التأكيد على ضرورة امتلاك أفكار إبداعية مبتكرة لإحداث التغيير والتطوير المطلوب. 
وتم التشديد على السعي لاستغلال كافة الموارد والإمكانات المادية والبشرية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، و التوسع في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات والكيانات التي يمكن استثمار التعاون معها لصالح طلاب الجامعة  في مختلف المجالات.

 

جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الدكتور السيد قنديل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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