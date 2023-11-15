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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الجلالة: لدينا 500 بحث علمي منشور لأعضاء هيئة التدريس

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة الجلالة نشروا أكثر من 500 بحث علمي دولي.

وأضاف لصدى البلد: " لدينا 15 مشروعا بحثيا متنوعا وأكثر من 30 مشروعا مقدما لتمويلات محلية ودولية، لذلك هناك إصرار من جامعة الجلالة لربط البحث العلمي باحتياجات مجتمعنا وتطوير الصناعة المحلية".

 

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وكانت قد شهدت جامعة الجلالة الأهلية، ملحمة وطنية خلال تنظيمها حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، تضامناً مع القضية الفلسطينية، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية، تحت شعار «قطرة دم تساوي حياة»، وذلك على مدار يومين متتاليين، بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، داخل عيادات الكشف الطبي بكلية الطب بالجامعة.

جاءت الحملة بمشاركة كبيرة من الأكاديميين والاداريين والطلاب بالجامعة، للتأكيد على دعم أشقائهم من الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبهم في محنتهم إثر الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد واصابة الآلاف منهم.

وأكدت الجامعة في بيان لها، على أن وقوف الشعب المصري مع أشقائه في فلسطين هو موقف ثابت على المستوى الإنسانى والعربي، حيث أن مثل هذه المواقف تظهر مدي التكاتف والترابط صفًا واحدًا، لإدانه الاعتداء الإسرائيلى الغاشم، الذي يخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

أعضاء هيئة التدريس أفضل جامعة صديقة للبيئة الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الحدود الدنيا للكليات الدكتور محمد الشناوي

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