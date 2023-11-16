هيفاء أبو غزالة تشكر الدكتورة نيفين القباج.. وتصفها بـ «الوزيرة الإنسانة»

قالت هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن جميع المستشفيات في قطاع غزة أصبحت في حالة عجز وشلل كامل، وذلك باستثناء مستشفى الأهلي، الذي يعد خارج الخدمة بسبب انقطاع الكهرباء.

هيفاء أبو غزالة: الاحتلال ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين في غزة

وتوجهت هيفاء أبو غزالة بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري، بشأن تدشين قافلة مساعدات لغزة اليوم، الخميس.

وقالت: "أتقدم بالشكر والتقدير للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، الوزيرة الإنسانة، وللهلال الأحمر المصري".



وأشارت هيفاء أبو غزالة إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين في غزة، واستهدف مراكز الإيواء والمساعدات الإنسانية في غزة، مؤكدة أنه على دول العالم إيقاف العــــ ــــدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.