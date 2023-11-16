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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ينظمها إعلام العريش.. ندوات للشباب حول صوتك مستقبلك انزل وشارك

ندوات صوتك مستقبلك
ندوات صوتك مستقبلك انزل وشارك بسيناء

واصل مركز إعلام العريش  شمال سيناء،  تنفيذ برنامج ندوات لتوعية الشباب  حول الإطار القانونى للانتخابات الرئاسية  فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات صوتك مستقبلك ..انزل وشارك ، 

حبث تم تنفيذ ندوة  بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش،  بحضور كابتن ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة،  مدحت الشوربجى مدير مركز شباب ٦ أكتوبر وعدد كبير من الشباب وأعضاء وعضوات المركز .

 

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فى البداية تحدثت نجوى ابراهيم أخصائية إعلام بمركز إعلام العريش حول حملة صوتك مستقبلك انزل وشارك والهدف منها وتناولت أهمية المشاركة فى الاستحقاق الدستورى القادم وخاصة الشباب .


وتحدث  سعيد القصاص المحامي  ،  عن مفهوم المشاركة ومن له حق الانتخاب مؤكدا على القوة الفاعلة فى المجتمع وهم الشباب وحثهم على المشاركة فى الانتخابات وعدم التفريط فى حقهم. 


وتحدث عن الهيئة الوطنية للانتخابات الجهه المسئولة عن تنظيم الانتخابات مؤكدا على استقلال الهيئة مالى وإدارى وفنى.،كما تناول شروط الترشح للرئاسة وكيف يكون الصوت الانتخابى صحيح .


وما يجب على المرشح بعد إعتماد ترشحه وفترة الدعاية الانتخابية والالتزام بالتوقيتات  وأن يلتزم بعدم الخوض فى الأمور الشخصية للمرشحين الآخرين أو موضوعات تتعلق بسيادة الدولة أو استخدام المصالح الحكومية فى الدعاية الانتخابية .
وقال أن المصريين بالخارج لهم حق التصويت وتنظم اللجان بمعرفة السفارة .


ورد القصاص على تساؤلات الشباب والحضور وتمثلت فى هل ممكن انزل وابطل صوتى الانتخابى وهل الدعاية الانتخابية فى الفضائيات يجب ان تكون للجميع ام لمرشح بعينه. 
و اجمالى المصريين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسيه. وهل هناك منظمات أجنبية لمراقبة الانتخابات .

ضرورة المساركة:


وأوصى اللقاء بعدم السلبية وضرورة المشاركة بإيجابية فى الاستحقاق الدستورى.
وضرورة أن يقوم كل مرشح بالدعاية لنفسه ويعرض برنامجه الانتخابى والا ينتظر وسائل الاعلام تعمل الدعايه له .
والبعد عن استغلال الهيئات والمديريات الخدميه التابعه للدولة فى الدعاية الانتخابية .وان يكون المواطن حريص على أداء صوته الانتخابى .
 

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