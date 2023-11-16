مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب بغزة

قال فولكر تورك، المفوض الأممي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إنه يطالب بتحقيق دولي في جرائم الحرب بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن ألمانيا تقترح إمكانية تولي الأمم المتحدة إدارةغزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي وقت سابق، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي،بنيامين نتنياهو، بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.

قال ميلر، عن تصريحات نتنياهو: “لقد أدلى بتصريحات مختلفة عن الرؤية التي طرحها بلينكن، عندما كان في المنطقة ثمفي طوكيو”.

وأضاف: “سنواصل توضيح ذلك، سواء بشكل مباشر في المحادثات مع رئيس الوزراء نتنياهو أو في محادثات أخرى معقادة حكومة إسرائيل”.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلبت من رئيس الوزراءالإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توضيح تصريحاته بأن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية في قطاع غزة.