بأمر الرئيس.. مصر تستقبل طفلا فلسطينيا يواجه خطر الموت

أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوصول الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل الذي يواجه خطر الموت إلى معبر رفح، وتوفير جميع الرعاية الطبية له وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في السياق ذاته، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنّ الرئيس السيسي وجّه باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وكان الطفل الفلسطيني قد وجه رسالة مؤثرة عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» عل قناة صدى البلد، قال فيها «كلموا المصريين يخلوني أمشي»،

وقال الإعلامي أحمد موسى، دا طفل صغير يعاني من بتر قدمه نتيجة قصف صهيوني لمنزل عائلته، فتحولوا إلى شهيد ومصاب ونازح، فدمروا حياته ولكن أمله بعد ربنا سبحانه وتعالى في مصر، هكذا وصف أحمد موسى حاله.

ووجه له موسى رسالة قائلا: يا بني ربنا يديك الصحة وإن شاء الله ستجد استجابة ولن نتأخر عنك ومصر هتعملك اللي أنت عاوزه، مضيفا: طلب الطفل الوحيد أنه يمشي كما كان قبل أن يتم بتر قدمه بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله.

وتابع موسى: الطفل عندما يقول كلموا المصريين يعملوا اللي أنا عاوزه، هو عارف ما يقدمه له أبناء مصر ويقدروا يعملوا له ولغيره أيه، معلقا: أمنية الطفل في الحياة أن يعيش وتعود له قدمه، وأمله في الحياة مصر، ووجه استغاثة للرئيس السيسي لعلاجه في المستشفيات المصرية.

وأردف: كام واحد زي الطفل ده في غزة وباقي مدن فلسطين المحتلة، ولكن ده ربنا كتب له الحياة، هناك 7 آلاف طفل مثله تم دفنهم بعدما استشهدوا بغدر وخسة جيش الاحتلال.

